Tomaševića tužio bivši savjetnik: Grad Zagreb mu sada mora isplatiti 2500 eura

Upravni sud u Zagrebu jučer je donio pravomoćnu presudu u korist Ivice Lovrića, bivšeg savjetnika gradonačelnika Tomislava Tomaševića i aktualnog skupštinskog zastupnika Kluba nezavisnih. Njome je poništeno gradonačelnikovo rješenje o ocjenjivanju savjetnika Lovrića od 17. listopada 2022., a predmet je vraćen na ponovni postupak.

Lovrić se, naime, žalio zbog nezakonitosti u postupku ocjenjivanja njega kao gradskog službenika. Upravni sud presudio je u Lovrićevu korist pa je rješenje o ocjenjivanju proglašeno nezakonitim. Također, u presudi piše kako je Grad Zagreb u roku od 15 dana Lovriću dužan isplatiti 2500 eura za troškove upravnog postupka. Na izrečenu presudu Grad nema pravo na žalbu.

– Ne znam za tu presudu, ali ako je tako, onda je to dokaz zašto građani od svih institucija vlasti najnižom ocjenom ocjenjuju pravosuđe. Shvaćate li s čim imamo posla? Čovjek dobije ocjenu vrlo dobar, tuži na sudu i dobije. Ne ocjenjujem ga ja jer da sam ga ja ocjenjivao, sigurno ne bi dobio četiri – komentirao je Tomašević slučaj na konferenciji za medije. Lovrić je pak presudom zadovoljan i smatra je još jednim dokazom da gradonačelnik donosi protuzakonite odluke.

– Da stvar bude gora, protuzakonito su ocijenjene stotine gradskih službenika, no većina njih nije se na to žalila, zbog straha od gubitka radnog mjesta. Zbog toga ovu pobjedu smatram i pobjedom svih zaposlenika gradske uprave i Holdinga. Nevjerojatno mi je to što je gradonačelnik rekao kako me on nije ocjenjivao, no na papiru je njegov potpis. Tomašević ponovno ovime krši zakone i laže. Kada ga se u lažima ulovi, bježi od odgovornosti i optužuje svakoga, a takvih je njegovih protuzakonitih poteza, nažalost, bezbroj – poručio je Lovrić.

Podsjetimo, u više je navrata oporba upozoravala kako je gradski pravilnik o ocjenjivanju protuzakonit jer ga je donio gradonačelnik, a ne Skupština, kako je propisano, što je utvrdila i upravna inspekcija.

