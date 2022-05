Imamo detalje radova na zagrebačkom Mostu slobode, poznata i cijena projekta

Vozači koji redovito putuju u Novi Zagreb ili natrag preko Mosta slobode od subote će morati biti "oboružani" čeličnim živcima. Sljedeća tri mjeseca, naime, trajat će radovi postavljanja prijelaznih naprava, zbog čega će se sa svake strane mosta zauzeti jedan prometni trak. No napominju u Gradu, neće se istodobno raditi na obje strane mosta.

– Radovi će početi na zapadnom dijelu mosta, kada će dio mosta u smjeru Velike Gorice biti zatvoren, a promet će se odvijati na istočnoj stani. Predviđeno trajanje radova na toj strani je mjesec i pol, nakon čega će se radovi prebaciti na istočnu stranu, a promet na zapadnu stranu mosta. Dakle, tijekom trajanja radova promet će se odvijati u jednom prometnom traku u svakom smjeru – kažu u Gradu te napominju da će u završnoj fazi radova most tijekom četiri noći morati potpuno zatvoriti za promet.

– To će se morati učiniti kako bi se dvije polovice prijelazne naprave mogle kvalitetno zavariti, što nije moguće izvesti pod prometnim opterećenjem, a građani će o tome na vrijeme biti obaviješteni – objašnjavaju u Gradu. Osim vozača, koji će sigurno zbog radova zapeti u prometnim gužvama, probleme će to stvoriti i pješacima te biciklistima jer se tijekom radova neće moći kretati preko mosta. Sve bi, kažu u Gradu, trebalo biti gotovo do 21. kolovoza, a za to vrijeme zamijenit će se četiri dotrajale i puknute prijelazne naprave. Projekt je vrijedan 9,2 milijuna kuna bez PDV-a, a izvođač je samoborska tvrtka MAR d.o.o.