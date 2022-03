Humanitarna akcija: Šarene čarape za osobe s Down sindromom

Brend Submarine u svom DNK, kako kažu, ima upisano društveno odgovorno poslovanje, a brojne humanitarne akcije nerijetko i sami pokreću. Na tragu toga su i ove godine pokrenuli, već tradicionalnu prodaju šarenih čarapica, koje su za ovu priliku sami dizajnirali, a napravljene su u suradnji s domaćim artističkim brendom Dogma socks.

Upravo je ožujak mjesec podizanja svijest o sindromu Down nošenjem rasparenih čarapica te se na taj način ukazuje na podršku ali i razumijevanje osoba s Down sindromom. Osobe s Down sindromom nisu samo vezane uz teže mentalne disfunkcije, one trebaju veću pažnju društva jer tijekom svog odrastanja trebaju specifične rehabilitacijske postupke i metode učenja. Kupnjom Submarine čarapica pomažete direktno Hrvatskoj zajednici za Down sindrom, kojima ide sav prihod od prodaje. Sva prikupljena sredstva bit će namijenjena likovnim i glazbenim radionicama s djecom, što će biti dostatno za 60 radionica, koje će okupiti više od 250 djece s Down sindromom.

„Nama kao Udruzi svaka pomoć puno znači, a posebno nam znači humanitarna akcija koju za nas već tradicionalno organiziraju naši prijatelji iz Submarinea. Djeca s Down sindromom pokazuju nesebičnu ljubav, to su zagrljaji koje pamtite za cijeli život, i vjerujemo kako su upravo tu njihovu nesebičnost i ljubav prepoznali u Submarineu. Djeci će radionice za koje smo namijenili sredstva uistinu puno pomoći, a to su sredstva koja mi sami ne bismo mogli namaknuti, i zato smo još više zahvalni našim prijateljima što su nam i ove godine podrška. Moram samo iskoristiti priliku da zahvalim i svima koji će se odazvati humanitarnoj akciji i kupiti čarapice, jer vaša donacija mališanima će puno značiti“, izjavila je Dinka Vuković, predsjednica Hrvatske zajednice za Down sindrom.