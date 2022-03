Obitelj Mesić moli za pomoć da bi mogla liječiti sina Ivana

Ivan Mesić iz Podgrađa, nedaleko od Vinkovaca, ima svega 15 godina ali tijekom cijeloga svoga života Ivan ima velikih zdravstvenih problema koji se samo redaju jedan za drugim. Dječak je rođen bez kisika i od tada kreću problemi i njega i njegove obitelji s obzirom da ima Downov sindrom i još 20-ak različitih dijagnoza.

Obitelj je obišla brojne bolnice u Hrvatskoj da bi 2015. godine potražili pomoć na Institutu za majku i dijete u Beogradu kada su mu tumori u plućima i usnoj šupljini stavljeni pod kontrolu. Međutim, u srpnju prošle godine Ivan je odjednom počeo padati u nesvijest ali i povraćati krv. Ponovno su krenuli po bolnicama pa su bili u Vinkovcima, Osijeku i na kraju u Zagrebu ali opet bez rezultata. Stoga su krenuli opet u Beograd gdje su im liječnici, početkom ožujka, utvrdi da Ivanu cista pravi pritisak na mozak radi čega dolazi do nesvjestica i krvarenja. Rješenje da prima posebne injekcije koje bi trebao primiti 10 do 12 puta i to svakoga utorka.

- Liječnici tvrde da bi poslije tih terapija Ivan trebao biti bolje pa čak i početi pričati što bi nama svima puno olakšalo situaciju. Makar bi mogao reći da je gladan, žedan ili mora na wc – kaže Ivanova majka Ana Mesić.

Foto: Obiteljski album

Međutim, problem je što sve te injekcije koštaju oko 9800 eura, i to bez troškova puta, što je novac koji Mesići nemaju. Riječ je o obitelji koja ima sedmero djece od kojih je Ivan najmlađi. Ivanov otac ne radi jer je i sam bolestan dok majka ima status njegovateljice. Žive od njezinih primanja i suprugove mirovine. Ranijih godina imali su i krave koje su prodale kako bi mogli platiti odlaske liječnicima i sve potrebne terapije.

- Ivanu treba pomoć i molimo sve koji mogu da nam pomognu ako mogu. Svakoga utorka moramo u Beograd na injekciju kako bi Ivanu bilo bolje. Živimo na način da ga ne smijem niti na minutu ostaviti samoga. Dogodi se da i noću ne spava – kaže Mesić.

Svi koji žele pomoći mogu uplatiti na broj računa:

Privredna Banka Zagreb

Ana Mesić

Tekući račun u stranoj valuti: HR0423400093231942963

Tekući račun u kunama: HR1523400093215343737

