Holding oživljava projekt koji je već dvaput propao, prometni stručnjaci otkrivaju što je potrebno za uspjeh

Od kuće do određenog parkirališta autom, a do Trga bana Jelačića ZET-om, i to uz kartu kojom bi se platilo i cjelodnevno parkiranje na jednoj od predviđenih lokacija i vožnja u autobusu ili tramvaju. Park&Ride sustav već se godinama provodi u europskim gradovima poput Beča, Amsterdama ili obližnje Ljubljane, a funkcionira tako da vozaču omogućuje auto ostaviti na nekom od parkirališta u neposrednoj blizini autobusnog, tramvajskog ili željezničkog terminala te odatle put prema odredištu nastaviti javnim prijevozom. A uvesti ga želi i Holding, koji je to predvidio u planu poslovanja za 2022. godinu svoje podružnice Zagrebparking. Njime bi se, piše, smanjio broj vozila u gradskom središtu, kao i kruženja po kvartovima u potrazi za slobodnim parkirališnim mjestom.