Grad objavio lokacije za testiranje, građani bijesni: Nema nijedne lokacije u Dubravi i Sesvetama!

Radi sve ubrzanijeg širenja zaraze uzrokovanog omikron sojem, sve više ljudi ima potrebu za testiranjem, ali u Dubravi i Sesvetama se to ne može učiniti.

Tako barem stoji na službenim Facebook stranicama Grada na kojima su objavljene sve lokacije na kojima se može obaviti testiranje na COVID19.

Naime, Dom zdravlja Zagreb - Istok nema navedenu niti jednu lokaciju za testiranje. Podsjetimo, do sada se na tom dijelu grada moglo testirati na drive-in punktovima u Sesvetama koji je ukinut, ali je ostao punkt u Grižanskoj u Dubravi, no čini se da je sada i on ukinut.

Podsjetimo, spomenuti punkt bio je meta napada krajem prošlog mjeseca.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 28.12.2021., Zagreb - Punkt za Covid testiranje u Grizanskoj ulici u Zagrebu kojega je nepoznati muskarac razbijao i napadao lijecnika i medicinske sestre. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Zanimljivo, na popisu lokacija na kojima se moguće cijepiti i dalje stoje i Sesvete i Dubrava, no ne i za testiranje što je izazvalo veliko negodovanje građana.

Prema posljednjem popisu u Dubravi i Sesvetama živi više od 150 tisuća stanovnika, stoga smo poslali upit Gradu da provjerimo radi li se o nenamjernoj pogrešci u objavi ili zaista Dom zdravlja Zagreb-Istok jedini nema punkt za testiranje. Odgovor ćemo objaviti po primitku.

U nastavku donosimo popis svih lokacija za testiranje (sa službene stranice Grada Zagreba):

DOM ZDRAVLJA CENTAR

1. COVID-19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR- SIGET, Avenija Većeslava Holjevca 22

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je od 12:00 do 16:00 sati svaki radni dan, vikendom i blagdanom.

Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

2. COVID-19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR- KRUGE, Kruge 44

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je:

Ponedjeljak, srijeda i petak od 9:00 do 14:00 sati

Utorkom i četvrtkom od 14:00 do 20:00 sati

Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

3. DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR- Runjaninova 4

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je:

Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09:00 - 11:00 sati

Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD

4. COVID- 19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – PBF, Prilaz baruna Filipovića 11

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je od 12:00 do 16:00 sati svaki radni dan i subotom.

Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

5. COVID- 19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – STARA TREŠNJEVKA, Park Stara Trešnjevka 3

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je

Ponedjeljkom i srijedom od 9:00 do 15:00 sati

Utorkom, četvrtkom i petkom od 7:00 do 12:00

Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

POLIKLINIKA ZAGREB

6. POLIKLINIKA ZAGREB – BOROVJE, Zdeslava Turića 1

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je:

Ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 13:15 do 19:15 sati

Utorkom i petkom od 7:15 do 14:00 sati

7. POLIKLINIKA ZAGREB – GAJNICE, Argentinska 2

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je:

Ponedjeljkom, i srijedom od 9:00 do 13:15

Utorkom, četvrtkom i petkom od 7:15 do 13:15 sati

Srijedom od 9:00 do 18:00 sati

8. DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Šarengradska 3

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je:

Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09:00 – 14:00 sati

Utorkom i četvrtkom od 07:00 – 14:00 sati

