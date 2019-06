Građani se spremaju reći 'Ne' neboderima na Hipodromu

Od 10 sati u subotu će započeti prosvjed građana pod imenom 'Ne dirajte mi Hipodrom' kojim žele poručiti gradskim vlastima da su protiv selidbe Hipodroma zbog najavljene megalomanske gradnje nebodera i poslovnih objekata tzv. zagrebačkog Manhattana na tome prostoru.

Organizatori pozivaju sve nezadovoljne da im se pridruže ispred glavnog ulaza Hipodroma, ulica Radoslava Cimermana 5.

Taj prostor bi se protezao od Jadranskog mosta na zapadu, Save na sjeveru, Velesajma na jugu te prostora između zgrade Ine i Mosta Slobode na istoku.

S organizacijom prosvjeda krenulo se nakon što gradonačelnik Milan Bandić najavio korisnicima Hipodroma da moraju svoje prostore napustiti do 1. prosinca ove godine.

Facebook stranica "Zagreb te zove", "Zeleni odred - forum braniteljske udruge Vidra - veterani, društvena akcija i Udruga građana Siget su organizirali prosvjed u subotu te su preko kreiranog Facebook događaja pozvali građane da im se priduže u pothvatu.

- Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nedavno je najavio gradnju 'zagrebačkog Manhattana' na prostoru koji se proteže od Jadranskog mosta na zapadu, rijeke Save na sjeveru, Velesajma na jugu te prostora između zgrade Ine i Mosta slobode na istoku. Zagrebački arhitekti usprotivili su se predloženom projektu ističući kako on nije u skladu ni s Prostornim planom uređenja ni s Generalnim urbanističkim planom, na što su u otvorenom pismu upozorili zagrebačkoga gradonačelnika" Naravno to nije omelo šerifa iz Pogane vlake da uputi mafijašku poruku upravi Hipodroma : "Dobili smo poruku – otiđite i ne vraćajte se.To nije u redu, po Zakonu o sportu prvo nam se mora osigurati alternativno mjesto. to je nevjerojatno, to se nije dogodilo nijednom sportu - poručuje Brezić, dodavši da bi htjeli ostati na Hipodromu jer je to idealno mjesto za bavljenje konjičkim sportom.