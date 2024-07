Goluža opleo po izmjena zagrebačkog GUP-a: Bez nužnih poteza i jasne prometne strategije

Ustvrdio je kako je nejasno zašto se odmah nije krenulo i s izgradnjom dva mosta za koje je provedena cjelokupna natječajna procedura i započeta projektna dokumentacija - most na Ulici Republike Njemačke istočno od Bundeka, koji se može vezati na Gredelj i Draškovićevu te most zapadno od Jaruna. Potrebno je također ući u natječaje za kolno-pješački most na Kajzerici koji veže Sveučilišnu aveniju i Cimermanovu ulicu (Aveniju Dubrovnik) te pješački most na hipodromu, istaknuo je Trpimir Goluža danas na konferenciji za novinare.

Dok se grad guši u prometnim kolapsima, iz Prijedloga GUP-a se ne može iščitati jasna prometna strategija, čak ni za biciklistički promet, iako se gradonačelnik predstavlja kao zagovornik biciklizma. Na način predstavljen u Prijedlogu nemoguće je podići biciklističku kulturu i omogućiti građanima veću sigurnost i dostupnost biciklističke infrastrukture u urbanoj strukturi, drži Goluža

"Ključni projekti moraju imati jasnu i kvalitetno odrađenu projektnu dokumentaciju i natječajnu proceduru, a to traje, stoga se trebalo odmah sada započeti s najvažnijim pripremama. Ovaj GUP opet nema viziju Save kao glavne zeleno-vodene rekreacijske zone Zagreba i samo se krpa prijašnja loša povezanost Save i Medvednice", tvrdi Goluža.

Pritom je još i zagrebačka os kao infrastrukturni prometni koridor potpuno negirana, a potrebno je i hitno prići izgradnji ulice Prisavlje u punom koridoru. Dodao je da nije učinjena ni regulacija Podsljemena, nije se objasnila vizija cijelog Velesajma kao prostora mješovite namjene gradskog projekta, a proširenje zelenih zona napravljeno je dijelom i ukidanjem stečenih prava poslovnim subjektima, bez pravne i urbanističke podloge. Smatra da bi "Grad trebao osnovati zeleni fond koji bi se koristio za otkup zelenih zona i njihovo uređenje u Zagrebačku zelenu mrežu".