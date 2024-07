Dobar dio zagrebačkih SDP-ovaca ima jedan cilj: Dragovan i Petek 'ruše' Kolarića u bitci za Zagreb?

Kako isprovocirati izbore za novo vodstvo zagrebačkog SDP-a, glavni je cilj dobrog dijela zagrebačkih SDP-ovaca. U prvom redu onih koji drže kako stranka nikako ne smije na lokalne izbore na proljeće iduće godine s v. d. predsjednikom organizacije, a što je od izbacivanja Viktora Gotovca iz stranke Branko Kolarić. Stranka, smatraju zagovornici izbora, što prije mora pronaći novo vodstvo i novog šefa i s njime ići na lokalne izbore kao kandidatom za gradonačelnika ili pak nakon izbora novog vodstva organizirati u stranci predizbore na kojima će birati kandidata za gradonačelnika.

Isti traže izbore najkasnije u rujnu kako bi se organizacija imala vremena ne samo pripremiti za lokalne izbore već i odraditi kampanju za predsjedničke izbore krajem godine. Ideja im je da izbori za zagrebački SDP budu istog dana kad i unutarstranački izbori za novog predsjednika SDP-a, novo vodstvo te članove Glavnog odbora – 14. rujna. Inače, već se zna i kako bi Branko Kolarić, dođe li do izbora za zagrebački SDP u rujnu, sigurno imao barem dva protukandidata, i to aktualnog zastupnika u Zagrebačkoj skupštini Renata Peteka te bivšega dugogodišnjega SDP-ova glavnog tajnika Igora Dragovana.

Međutim, da bi se izbori u Zagrebu doista i dogodili, potrebno je da ih raspiše gradska organizacija, odnosno da tako odluči Gradski odbor SDP-a. A pitanje je hoće li se to i dogoditi. Naime, trenutačni v. d. predsjednika organizacije Branko Kolarić, koji ima ambiciju voditi stranku i dalje te biti i kandidat stranke za gradonačelnika, nedavno je stavio na Gradski odbor kao točku dnevnog reda odluku o održavanju izbora u zagrebačkoj organizaciji. Predložio je da se izbori održe u srpnju. No o odluci se nije glasalo jer na odboru nije bilo kvoruma, vjerojatno zato što većina i ne želi izbore u srpnju, već u rujnu. A što su Kolarić i njemu bliski uzeli kao argument da za izbore očito nema volje i da na njih i ne treba ići do lokalnih izbora.

Ne sazove li Kolarić novu sjednicu Gradskog odbora na kojoj bi se odlučivalo o izborima u rujnu, a na što ga se, kako se čuje, nagovara i iz aktualnog vodstva SDP-a, postoji opcija i da se sjednica izazove potpisima trećine članova Gradskog odbora. Oni su, čuje se, prikupljeni, ali još se čeka s njihovoj predajom jer se vjeruje da će aktualno vodstvo s Iblerova trga ipak na kraju natjerati Kolarića da redovnim putem sazove sjednicu na kojoj bi se odlučivalo o izborima u rujnu.

– Izbori u Zagrebu moraju se održati i najjača organizacija mora dobiti novo vodstvo koje će odmah krenuti s pripremama za lokalne izbore, ali i pripremama terena za predsjedničke izbore, koji su prvi na redu. Stranka bez vodstva ili s lošim vodstvom, što je trenutačni slučaj u zagrebačkom SDP-u, ne može ta dva zadataka kvalitetno odraditi – kaže naš izvor iz zagrebačkog SDP-a te dodaje kako stranka treba i novo vodstvo jer je krajnje vrijeme da se otvori ljudima, a ne da bude zatvorena, što je trenutačno slučaj.

GALERIJA Gotovac nakon izbacivanja iz stranke s bistom Tita izašao ispred središnjice SDP-a