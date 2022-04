Gavella se uskoro vraća kući? Radovi u Frankopanskoj pri kraju, no postoji jedan problem

Sanacija Gradskog dramskog kazališta Gavelle, teško stradalog u zagrebačkom potresu, uskoro bi trebala biti privedena kraju te bi popularni teatar u Frankopanskoj, po riječima ravnatelja Dražena Ferenčine, uskoro mogao zablistati u novom obnovljenom ruhu, i to na dvije scene.

"Rok za završetak izvođenja radova na sanaciji potresa – prva faza – i rekonstrukciji-nadogradnji pokusne dvorane je 31. svibnja ove godine. Kad obnova teatra bude dovršena, kazalište Gavella imat će u svojem sastavu nekoliko prostora: veliku scenu, novu malu scenu, atrij", rekao je Ferenčina u razgovoru za Hinu.

To bi za kazalište – nakon pet godina radova na izgradnji druge scene i sad već više od dvije godine dislociranosti zbog potresa – značilo ne samo otvaranje novih programskih mogućnosti zahvaljujući raspoloživosti nekoliko različitih, suvremeno prilagođenih prostora, već i konačan "povratak kući" nakon razdoblja izbjeglištva. Gavella, naime, nema svoj vlastiti alternativni prostor u kojem bi izvodila predstave i probe pa tako ovisi o slobodnim terminima KUC-a Travno, CKT-a Trešnjevka, Tunela Grič i drugih gradskih kulturnih lokacija.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Zagreb: Marenda na gradilištu - susret novinara s ravnateljem Gavelle 25.10.2018., Zagreb - Marenda na gradilistu.Susret novinara s novim ravnateljem Gavelle Drazenom FerencinomrPhoto: Josip Regovic/PIXSELL

Raditi u takvim okolnostima, po Ferenčininim riječima, u umjetničkom, organizacijskom i financijskom smislu veliki je izazov. "Zahvalni smo svima na pomoći, no u takvim je uvjetima praktički nemoguće planirati početak i kraj rada na nekoj predstavi, termine proba, termine autorske ekipe i ostalih suradnika... Izuzetno je teško planirati doslovce iz dana u dan. Postali smo majstori improvizacije", govori ravnatelj.

Ravnatelj za izvanredne okolnosti

Kazalište se zbog dislociranosti suočilo i s raznim neplaniranim troškovima, primjerice prijevoza scenografije i dodatnih marketinških aktivnosti, a u međuvremenu su smanjene i postale neredovite isplate materijalnih i programskih sredstava, povrh dugog razdoblja epidemioloških mjera koje su smanjile broj gledatelja.

"Iz svega toga vidljivo je u kakvoj se nezavidnoj situaciji našla Gavella. Unatoč svemu, i u takvim smo uvjetima napravili čitav niz nagrađivanih i važnih predstava, koje su bile puno više od pukog odrađivanja repertoara", napominje Ferenčina, kojega je zagrebačka Skupština nedavno potvrdila kao starog-novog ravnatelja toga kazališta, koje je preuzeo netom nakon što su 2017. počeli radovi na izgradnji druge dvorane koji su se zakomplicirali i oduljili, da bi se potom na to nadovezali potres i pandemija.

"Kada sam 2018. dobio prvi mandat ravnatelja Gavelle, nitko nije očekivao pandemiju i potres, a za građevinsku rekonstrukciju i izgradnju druge dvorane govorilo se da će završiti 'za koji dan'. Debelo sam ušao u posljednju godinu četverogodišnjeg mandata, a pandemija još nije prošla, Gavella nije sanirana od potresa, a rekonstrukcija i izgradnja male scene još uvijek nije gotova. Drugim riječima, ja još uvijek ne znam kako izgleda voditi kazalište u 'normalnim uvjetima'", ističe.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 22.01.2021., Osijek - Premijera drame "Visnjik" Antona Pavlovica Cehova u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazalista u Osijeku i zagrebackog Gradskog dramskog kazalista Gavella Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Unatoč tome, Gavella je u posljednje dvije godine realizirala niz autorskih projekata kojima se odmaknula od klasičnoga kazališta na kakvo smo navikli, i otkrila ansambl u novom, na drugačiji način kreativnom ruhu. Kazalište je, među ostalim, nastupalo u Kući za ljude i umjetnost Lauba, dvorištu Akademije likovnih umjetnosti u Ilici i atriju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, ali i na pozornicama izvan Zagreba, koprodukcijski surađujući s Hrvatskim narodnim kazalištima u Splitu, Zadru, Osijeku i drugima.

Početak nove kazališne sezone u obnovljenoj Gavelli?

Nagrađivani redatelj s dugogodišnjim iskustvom, na pitanje je li zadovoljan općenitim stanjem hrvatskoga kazališta u smislu repertoara i umjetničkih praksi – jesmo li u toku sa svjetskim trendovima ili smo beznadno provincijalni – Ferenčina upozorava kako je potrebno razlikovati opće stanje hrvatskog kazališta i umjetničke dosege unutar njega.

"Svake sezone dogode nam se barem tri, četiri odlične predstave koje idu uz bok najboljim svjetskim kazališnim ostvarenjima i zaslužuju izvođenja na važnijim kazališnim festivalima, i u tom smislu nismo provincijalni", govori. No, smatra da je previše toga podložno improvizaciji i sposobnosti pojedinca. "Kultura i kazalište trebali bi pozitivno oblikovati društvo i biti važniji od kratkoročnih političkih ili ekonomskih interesa, no to se kod nas ne događa", pojašnjava.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 6.5.2021., Zagreb - Gradsko dramsko kazaliste Gavella premijerno je u KUC Travno izvelo predstavu "Posjet stare dame" Friedricha Durrenmatta u reziji Dore Ruzdjak Podolski. ¸rPhoto:Marin Tironi/PIXSELL

Njemu sljedeći četverogodišnji ravnateljski mandat počinje 1. listopada 2022. godine, no ističe kako za sada ne može govoriti o repertoarnim planovima za novu sezonu 2022./23., budući da će oni uvelike ovisiti o programskim sredstvima i terminu povratka na vlastitu scenu. Također, napominje, iako su radovi na sanaciji i rekonstrukciji zgrade u Frankopanskoj u posljednjoj fazi, nakon njihova dovršetka potrebno je još ishoditi i sve potrebne dozvole.

"Bilo bi divno kada bismo početak sljedeće kazališne sezone dočekali na našoj sceni u Frankopanskoj. No puno puta smo se već opekli na terminima", oprezan je s prognozama. Svjestan je, dodaje, da su novog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegov tim dočekali mnogi problemi u gradu Zagrebu. "Čekamo da kultura i kazalište dođu na red".

Kazalište kojemu je svijet pozornica vratit će svijet na svoju pozornicu

Za Gavellu u "novom ruhu", kad ga konačno dobije, Ferenčina ima ambiciozne planove: uz redovite produkcije novih naslova i igranje starih, tamo će se u budućnosti održavati promocije knjiga, okrugli stolovi, koncertna čitanja tekstova, glazbena i multimedijalna događanja (…), na tragu nekadašnjih Gavellinih programa "G-točka: Grad u Gavelli" i "Malih noćnih čitanja" novih tekstova mladih hrvatskih dramskih autora.

"Raznovrsnost repertoara, usmjerenog istodobno i prema onome što je svevremeno i što je suvremeno, pružit će priliku umjetnicima da ponude odgovore na goruća pitanja današnjice te privuku nove i zadrže stare gledatelje, s ciljem da Gavella postane glavno dramsko kazalište u regiji te mnogo vidljivije i cjenjenije na kazališnoj mapi Europe", pojašnjava ravnatelj.

Iako nesklon davanju prognoza, Ferenčina je ipak otkrio kako planova za obilježavanje "velikog povratka", kad se on napokon dogodi, ima nekoliko. "No to su slatke brige. Samo neka se mi opet vratimo u Frankopansku. Za Gavellu je u protekle dvije godine zaista 'svijet bio pozornica', a u idućem razdoblju napokon će biti prilike da Gavellina pozornica prikaže svijet", poručio je.