Gastronomski teatar uz dur i mol koji se kotrljaju iz izobilja Dolca

Pileća jetrica u luksuznoj varijanti

Ekskluzivna hrana ne mora biti skupa. Naprotiv. Dokazuje to Ivan Srpek paštetom kućne radinosti. Za ugostitelja se nije školovao u stručnim školama nego radeći u restoranima rodnog Adelaidea. Učio je neposredno uz majstore. Njihove zamisli nije slijepo slijedio, nego je na njih nadograđivao osobne ideje. Princip dobre izvorne namirnice dosljedno poštuje, gdje god živio i radio, jednako u Australiji kao i Hrvatskoj. U Adelaideu se družio s vlasnicom farme fazana. Od jetrice fazana Ivanovi su kolege razvili recept ekskluzivne paštete. Obična pileća jetrica od peradi dobrog uzgoja poput one obitelji Bastale sastojak je od kojeg će majstor pripremiti prvorazrednu paštetu. Ivan jetricu i srca kratko preprži, odnosno, kako kaže, karamelizira na maslacu i maslinovu ulju. U tavi potom preprži luk, najbolje je običnom luku dodati ljutiku. Vraća u tavu jetricu, dodaje timijan krupnijeg lista i papar. Ivan jetricu soli tek na koncu, to je kuharska lekcija koju je davno naučio i uvijek naglašava. Grapa služi za završnu aromu koju potiče flambiranjem. Razumije se da se ovaj recept dade primijeniti i na pačju ili guščju jetricu, no poanta je upravo u tome da se delicija pripremi od obične, gotovo podcijenjene namirnice. Uz ovakvu suprugovu domišljatost Doris odabire teran voćnih aroma iz vinograda s motovunskih padina obitelji Tomaz. Francuski stil paštete usmjerio je glazbenu pratnju: romski jazz Djanga Reinharda kao završni sastojak za dobro raspoloženje