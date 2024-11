FOTO Na Esplanadinu Oleander terasu mamit će buncek sa zeljem u tortilji, srneći ragu i vrući Orient Express kokteli

Buncek sa zeljem u tortilji, s domaćom kremom od hrena i začinskog bilja s potpisom chefice Ane Grgić Tomić, brojne varijante kobasica spremljenih prema receptu Mate Jankovića te srneći ragu s dodatkom piva i kvasca Marija Mandarića. Tek su ovo neki od aduta koje smo premijerno imali prilike kušati, a koji će od 28. studenog posjetitelje mamiti na Oleander terasu hotela Esplanade gdje se, u sklopu zagrebačkog Adventa, vraća Fooling around by Fuliranje, koju organiziraju kreativna agencija Kokoš ili jaje, MPG agencija i hotel Esplanade. – Nakon prošlogodišnjeg Pariza, ove zime Fooling Around nas vodi u Veneciju, na još jednu postaju legendarnog Orient Expressa koji je stanicu imao i u Zagrebu te i bio glavni povod izgradnji hotela Esplanade Zagreb kako bi putnicima ovog jedinstvenog vlaka na raspolaganju bio jednako sofisticiran hotel – ističu organizatori.

Specijalitet pod nazivom Tartarissimo, odnosno goveđi tartar u kombinaciji sa sourdough foccaciom i Veli Jože sirom predstavila je ekipa iz Meneghetti Wine Hotel & Winery koja će, kako su istaknuli, na Fooling Around donijeti povezanost baštine i luksuza. U ponudi će imati i Bakalar in Bianco, bakalar u vučenom tijestu s dodatkom umaka od rajčice i kokosa, ali i Maiale Rustico, trganu svinjetinu u pecivu s dodatkom pesta od bosiljka i kajmaka te Panettone s kremom od vanilije. Na Oleander terasu smjestit će se i kućica pod nazivom JRE, a u kojoj će specijalitete spremati čak četiri chefa, među kojima je i Ante Udovičić iz Lemongardena koji nam je predstavio Yakitori od kozica uz kremastu juhu od češnjaka, dimljene paprike i kruha s herbal uljem te glazirani kupus na otvorenoj vatri, domaći hummus i prah od rozog đumbira. Chefica Floriana Ružić iz San Rocca nudit će pak sočni svinjski flam u korici od pistacija, s kremom od kupusa i umakom od poriluka i juiceom, dok će se ćufte sa salsom i spumom od krumpira spremati prema receptu chefa Vjeka Bašića iz Konobe Boba.

Ponudu Esplanadine kućice predstavila je chefica Ana Grgić Tomić na čijem će se jelovniku, između ostalog, suhi buncek sa zeljem u tortilji, s domaćom kremom od hrena i začinskog bilja, ali i fileke s pancetom, začinskim biljem i parmezanom. Guštat će se ondje i u sočnom burgeru s junećom pljeskavicom s dodatkom marmelade od luka, kiselih krastavaca i ukiseljene ljutike, hrskavo-kremastim kroketima u kombinaciji kulena s marmeladom od paprike, aiolijem od paprike, rikolom i ukiseljenim lukom, a nudit će i svoj najpoznatiji specijalitet, zapečene štrukle. Moći ćete se ondje i zasladiti i to vrućim crumbleom od brusnice s dodatkom aromatizirane naranče i đumbira s kremom od javorovog sirupa i vanilije.

Prema receptima chefa Marija Mandarića u Noelovoj kućici spremat će se pak srneći ragu, a u suradnji s Ivanom Temšićem, nositeljem prestižne titula hrvatskog MasterChefa, ponudit će i nekoliko lokalnih gastronomskih koncepata. Guštat će se ondje i u neizostavnim delicijama poput kobasica Instituta za kobasice by Mate Janković, ali i burgerima s potpisom chefa Ivana Zidara koji će se spremati u kućici Mason Burgers & Stuff. Na jelovniku će se tako naći Špaleta s istarskim sirom, Dry aged burger te Pork belly s kimchijem i ananasom. Popularni Boogie Lab na čelu s chefom Mijom Volarevićem nudit će pak tri vrste lazanja, među kojima su i one u slatkoj verziji s jabukama, ali i klasične s raguom te carbonarom. Za "tekuća pitanja" bit će zadužen koktel-majstor Vjenceslav Madić poznat kao Master Kishoni koji je za zimska druženja na otvorenom osmislio šest novih koktela, od kojih je ovom prigodom predstavio topli Mojito i Orient Express koji spaja okus slatkih marelica i svježih citrusa.