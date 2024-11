Sve je spremno za Zagrebački noćni cener: Brojne ulice u centru metropole u nedjelju će biti zatvorene

Najpopularnija hrvatska gradska atletska utrka Zagrebački noćni cener ovu će nedjelju okupiti više od 3000 trkačica i trkača i još jednom potvrditi status utrke koju se ne smije propustiti. Zagrebački noćni cener, kažu organizatori, nije samo jedna od utrka na hrvatskom trkačkom nebu, ona je posebna i drugačija, ona ima svoju vibru i po tome se ističe. Jednostavno, to je utrka koja se mora doživjeti.

Zagreb živi i diše ovu utrku na 10 kilometara, koja na sat vremena svake prve nedjelje u studenom zauzme strogi centar grada i okupi trkače i navijače iz svih dijelova Zagreba, Hrvatske pa sada već i svijeta. Upravo jedna ovakva utrka spoj je svega što Zagreb nudi – odličnu atmosferu u urbanom okruženju klasičnog centra.

Uz 3000 natjecatelja u grad se slije i bar još toliko navijača koji dođu bodriti svoje prijatelje i tako naprave nezaboravnu atmosferu, a pozitivna energija koja se osjeti dovoljna je da se o utrci priča joj mjesecima. Posebni navijački punktovi bit će (osim na samom trgu) još i u Ilici kod Tomićeve te kod HNK na Trgu Republike Hrvatske. Na trgu će biti zone u kojima će se moći testirati reflekse, u skoku zabilježiti svoj najbolji fotomoment na zabavan i originalan, gricnuti sočna opuzenska mandarina, a za natjecatelje su spremili i stolove za masažu.

VEZANI ČLANCI:

Staza kojom se trči utrka prolazi strogim centrom grada te će iz tog razloga vrijediti privremena regulacija cestovnog i tramvajskog prometa za vrijeme trajanja utrke od 19 do 20.15 sati. Za cestovni će promet, tako, u potpunosti biti zatvorene ulice: Ilica (od Gundulićeve do Krajiške ulice), Krajiška ulica, Prilaz Gjure Deželića (od Krajiške do Trga Republike Hrvatske), Trg Republike Hrvatske (sjeverni kolnik), Masarykova ulica, Teslina ulica, Trg Nikole Šubića Zrinskog sjeverni kolnik (od Praške do Amruševe) i Amruševa.

A od 19 do 20.20 sati tramvaji neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića pa će linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama. Sav cestovni i tramvajski promet tako će biti preusmjeren na alternativne pravce.

FOTO Zagrebački vatrogasci dobro su se našalili za Noć vještica: Jeziva instalacija osvanula pred ulazom u Savsku