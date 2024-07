Donosimo popis omiljenih mjesta za brunch u Zagrebu: Gdje možete probati zlevku, acai zdjelu, cruffin i Kulu Lotrščak

Guy Beringer je krajem 19. stoljeća prvi put upotrijebio pojam "brunch". Spoj je to riječi "breakfast" i "lunch", a označava nedjeljni obrok koji bi, smatrao je, smanjio mamurluke od večeri prije i pružio opušteniji početak dana. Kasni doručak ili rani ručak postao je hit među britanskom aristokracijom, početkom 20. stoljeća trend se proširio Sjedinjenim Američkim Državama, a iako se i u našim krajevima dugo prakticira marenda ili gablec, brunch je postao in i popularnost mu ne jenjava. Zagreb je prije dvije godine zaradio i titulu drugog najboljeg europskog grada kada je riječ o ponudi takvih obroka, a mi donosimo popis omiljenih lokacija na kojima se u njima uživa.

Kombinacije mortadele i pesta

Nije pekarnica ni bar, a ne smatraju se ni restoranom, no imaju doista zanimljivu listu bruncheva. Ekipa iz Boogie Laba voli reći da su njihovi lokali svojevrsni dnevni boravci u kojima se mogu pronaći slasna jela. Kuhaju i peku od jutra do sutra, a na brunch se može svratiti od 9 do 15.30 sati. Nude se kajgana sa slaninom, granola, kroasani s pršutom i rikulom, sendviči s mortadelom i pestom od bosiljka... Hit su i jaja Benedict te Boogie Brekkie u kojemu se uz kruh servira pršut, tvrdi kozji sir, pašteta od tune, selekcija domaćih džemova i maslac. Cijene se kreću od 3,5 do 12 eura, a lokali u Parku Kneževa i Arena centru usto su pet friendly.

Raskoš na etažerima

U brunchu se u HOH Terrace Baru koji se nalazi u sklopu istoimenog boutique hotela u Jurjevskoj 4 može uživati samo subotom i nedjeljom, i to od 12 do 15 sati. Mjesto na terasi s koje se pruža očaravajući pogled na grad potrebno je ranije rezervirati, a ponuda je doista slasna. Uključuje dva raskošna etažera, "Kulu Lotrščak" kao prvi izbor te "Popov toranj" kao drugi, a nazive su dobili po posljednjim ulazima u Gornji grad koji su ostali sačuvani. Na njima su servirane slatko-slane kombinacije, od focaccie s mortadelom i pistacijom, lisnatog s ribljom paštetom, tramezzinija s lososom i klicama do cikle punjene svježim sirom te palačinki i vafla, a cijena jednog etažera je 25 eura.

Bruschette, omlet, humus

Mali, ali šarmantni Balance Brunch smjestio se u samom srcu Šalate, na Bijeničkoj cesti 14. Nudi cijeli spektar primamljivih slanih i slatkih jela, ali i pića, među kojima je i matcha. Hit je Balance Breakfast, za koji je potrebno izdvojiti 11 eura, a stići će servirana jaja sa šunkom, brie sirom, gljivama, pečenim cherry rajčicama, slanutkom, špinatom i focacciom. Na jelovniku se mogu naći i bruschette s gljivama, sendviči, omlet, humus, granola..., a delicije stoje od 6,5 do 12,5 eura.

Ako ste i za gelato

Oni koji tragaju za bezglutenskim brunchom, mogu ga pronaći u Meltu u Radićevoj 3a, čiji pomalo hipsterski interijer također privlači poglede svih koji žude uživati u vedroj energiji i ukusnoj hrani. Na jelovniku su, među ostalim, acai i granola zdjela, možete naručiti i zobene kaše, tost, kruh od banane, a cijene jela kreću se od 8 do 12 eura. Nude se i raznovrsni okusi gelata, kao i Cogito kava, smoothieji te kokteli za osvježenje.

Ništa bez sira i vrhnja

Salo je na Opatovini, na broju 13, a osim simpatičnim imenom, izdvaja se i mnoštvom slatkih jela tradicionalne kuhinje. Ondje se tako, primjerice, mogu kušati zlevka, salenjak s domaćim pekmezom, buhtle i popularni kolač od maka, a za ljubitelje slane hrane nude i jagle, sendvič s dimljenom šunkom, sir s vrhnjem i štrukle. Cijene su do 10 eura, a u minimalistički uređenom prostoru šire se mirisi nostalgije.

Bezmesno i domaće

Po brunch možete i na Dolac, u Broom44, koji se otvara već u 6.30 sati. Favoriti među Zagrepčanima su tamošnji omleti, jaja s avokadom, burrata i zobena kaša, a imaju i bogatu ponudu veganskih i vegetarijanskih bruncheva u kojima se može uživati na terasi s pogledom na plac. Sve namirnice koje koriste su sezonske, a većina ih je upravo sa zagrebačkih tržnica i od malih poduzetnika, pa će se, primjerice, u kavi naći mlijeko bez aditiva, a u jelima jaja iz slobodnog uzgoja. Obroci u Broomu44 stoje pak do 15 eura.

Blago zanatske pekarnice

Bread Club jedna je od najboljih zanatskih pekarnica u Hrvatskoj, a već godinama drži standard u pripremi slanih i slatkih proizvoda od sourdough tijesta. Dobiva se od brašna, vode i soli, a ključan je dodatak domaćeg, divljeg kvasca. Oni koji nisu ljubitelji barova, po brunch mogu i u njihovu pekarnicu u Trakošćanskoj 42, a nude doista svašta, od pizze i sendviča do kroasana, cruffina i pain au chocolat peciva. Lista je duga, a za pecivo, primjerice, treba izdvojiti do šest eura.

I više od 40 vrsta sokova

Juice & Cocktail bar Roots smjestio se u Tomićevoj ulici, u blizini uspinjače, pa vrlo brzo postao omiljeno mjesto za brunch. U ponudi imaju više od 40 vrsta sokova od svježeg voća i povrća, ali i zobene kaše, smoothie zdjelice, tost sendviče s humusom ili avokadom, klicama, sjemenkama, rajčicama, šunkom i sirom, a obrok će vas stajati od šest do 13 eura.