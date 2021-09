Vinko Filipić: Greencajt želimo pretvoriti u najveći zeleni festival regije

Jesen u gradu ove će godine biti zelena. Sljedećeg vikenda, odnosno od 1. do 3. listopada, u Rougemarine parku održat će se prvo izdanje Greencajt festivala, manifestacije kojoj je cilj promovirati zeleni način života, uz puno dobre vibre, kvalitetnih predavanja, fine klope i atraktivne glazbe. O sasvim posebnom festivalu koji će zasigurno izazvati sjajne reakcije razgovarali smo s njegovim direktorom Vinkom Filipićem. O sasvim posebnom festivalu razgovarali smo s njegovim direktorom Vinkom Filipićem.

Svatko tko prouči program Greencajt festivala shvati da se u Zagrebu nikada ništa slično nije održalo. Otkud ideja za ovakav projekt?

Da, činjenica jest da se ništa ovako dosad nije održalo, što je s jedne strane apsurdno. Postoje brojni festivali, neki od njih i vrlo banalni, ali ne postoji nijedan koji se na ozbiljnoj razini bavi gorućim pitanjem današnjeg društva: kako spriječiti da planet ne odvedemo na put bez povratka? Mislim da je došlo vrijeme da održive teme iziđu iz odijela i konferencijskih sala te da se presele među ljude kako bismo kao društvo zaista osjetili da je to tema koja se tiče svih nas i da svi možemo i moramo djelovati, i to odmah. Shvatili smo da možemo ponuditi raznolik i zanimljiv, edukativan sadržaj zanimljiv za mlađe, starije, one koji se brinu o vlastitoj kvaliteti života, kao i one koji uz zabavu, žele i naučiti nešto novo.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 22.09.2021., Zagreb - Vinko Filipica, organizator Greencajt festivala. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Što biste izdvojili iz programa?

Puno je toga što smo pripremili za prvi festival kako bismo na neki način osjetili i bilo publike te doznali na što staviti fokus pri pripremi programa sljedećeg Greencajt festivala koji će se održati u lipnju sljedeće godine. Naša želja je da već drugi Greencajt bude najveći regionalni ekološki projekt i vjerujem da ćemo u tome uspjeti. U tom smislu, već ove godine imamo bogat program s 15 tematskih radionica, filmski program u kojem ćemo predstaviti nekoliko filmova s ekološkim predznakom, a unutar Green Expo zone predstavit ćemo gotovo 30 lokalnih proizvođača hrane. Također, sva tri dana trajanja organiziramo modni buvljak, gdje će se po promotivnim cijenama prodavati odjeća poznatih osoba, a sav je prihod namijenjen u humanitarne svrhe. Meni ipak možda najuzbudljiviji segment jest integracija tehnologije u projekt pa ćemo tako postaviti malo solarno polje od kojeg ćemo stvorenu energiju koristiti kao energiju koja će dijelom napajati i potrošače na festivalu. Osim toga, predstavit će se i GBC Hub koji okuplja 20-ak najinteresantnijih zelenih startupova koji tehnološkim rješenjima pokušavaju naći rješenja koja će pomoći očuvanju okoliša, poput isisavanja CO2 iz zraka, pošumljavanja dronovima i sl.

Na programu je i nekoliko zanimljivih panela. Tko su panelisti?

Na ovogodišnjim panelima ćemo se dotaknuti tema poput klimatskih promjena, proizvodnje i konzumacije hrane, energetske tranzicije, električne mobilnosti, gradova budućnosti i velikih kompanija koje danas prolaze tranziciju prema održivim kompanijama. O tim temama progovorit će vrhunski stručnjaci poput Julija Domca i Dunje Mazzocco Drvar, bit će tu predstavnici najvažnijih hrvatskih kompanija, ali i gradonačelnici nekoliko gradova na čelu s Tomislavom Tomaševićem, koji i na osobnoj razini već dugi niz godina promovira zelene politike.

Zbog čega ste baš Rougemarin park izabrali kao lokaciju?

Nekoliko je razloga. Jedan je logistički jer smo u funkciju festivala stavili i okolne objekte, a drugi to što je Rougemarin park većinski izgrađen od prethodno korištenih materijala pa nam i ta simbolika odgovara. Važno nam je da se naši posjetitelji osjećaju ugodno, a s druge strane ondje imamo sve mogućnosti za prezentaciju svakog dijela festivala sa svim brojnim sadržajima.

Posadit ćete drvo za svakog posjetitelja. Kako ćete to izvesti?

Jednostavno. Bilježit ćemo broj ljudi koji nas je posjetio i u suradnji s Borankom i Raiffeisen bankom već vikend nakon Greencajta zasaditi toliko sadnica stabala na područjima koja su stradala u požarima. Tu praksu želimo uvesti za sva buduća izdanja. Iako je uvriježeno mišljenje da živimo u državi u kojoj ne manjka prirodnih bogatstava, činjenica je da se o njima moramo brinuti i da ih trebamo obnavljati kako bismo zadržali bioraznolikost našeg prirodnog okruženja.

Posebno je zanimljiv i jelovnik. Je li Greencajt svojevrsni raj za vegane i hoće li i oni koji ne mogu bez mesa moći nešto prezalogajiti?

Odlučili smo se na festivalu ponuditi vegetarijanske i veganske menije. Pokušat ćemo afirmirati činjenicu da jela spravljena bez mesa mogu biti vrlo ukusna i nutritivno bogata. Važno nam je osvijestiti koliko je bitno lokalno podrijetlo hrane i namirnica i na tome će se temeljiti i naši meniji, a brojnim radionicama i ponudom lokalnih proizvođača pokušat ćemo svima dati raznoliku mogućnost izbora.

Dodjeljujete i Green prix u pet kategorija?

Ako nagrađujemo i slavimo brojne pojedince koji su ostvarili zapažena postignuća u nekim drugim područjima, zašto ne bismo dodijelili nagrade i onima koji zaista ulažu velike napore da žive ili rade održivije, a svojim primjerom inspiriraju i druge. Zato dijelimo nagrade u pet kategorija, a proglasit ćemo i green lidera godine. Stiglo je mnoštvo prijava i izrazito smo zadovoljni odazivom. Važna nam je i uključenost publike, zato smo odlučili u kategoriji za izbor Green lidera dati priliku da glasa za svoje favorite, da i mišljenje publike uzmemo u obzir pri odabiru najboljih.

Zbog čega biste svima savjetovali da dođu na Greencajt festival?

Puno je razloga. Najvažniji bi možda bio da im naš projekt nudi priliku da okrenu novi list i da osvijeste što mogu napraviti da bi živjeli održivije nego danas. Budućnost mora biti zelena. I zato bih pozvao sve da se sa svojim prijateljima, obiteljima ili djecom odluče taj vikend biciklom dovesti do našeg Greencajta, a ako nemaju vlastiti bicikl, omogućili smo svima u gradu Zagrebu besplatne vožnje Next bike biciklima na putu do festivala, od 1. do 3. listopada. Možete se naravno i prošetati, a mi vas čekamo u parku s nizom sadržaja koji će vam sigurno biti i zanimljivi i edukativni.