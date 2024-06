Čudne oznake kraj ulaznih vrata ponovno uznemiruju Zagrepčane: Policija objavila što treba učiniti

Neobični plusići i minusići koji se preko noći pojavljuju pokraj ulaznih vrata stanova već mjesecima zbunjuju Zagrepčane koji su zbog toga, razumljivo, poprilično uznemireni. Društvenim mrežama šire se komentari da je to nova taktika provalnika koji tako ostavljaju poruku je li netko tko kuće, odnosno je li stan pogodan za provalu, a sad su se pojavili novi takvi slučajevi.

– Označavanje stanova za potencijalne provale, za sada se ne dovodi u vezu s pripremom počinjenja organiziranog kaznenog djela u smislu koji navodite – odgovorili su iz policije za 24 sata, a dodaju i da građani u svim slučajevima kada uoče osobe sumnjivog ponašanja o tome trebaju obavijestiti policiju kako bi se moglo pravovremeno reagirati i spriječiti neželjene posljedice.

Otkrili su i nešto više detalja, te poručili kako se na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije dnevno zabilježe dvije do tri provale. Te podatke stavili su u odnos od 400.000 kućanstva odnosno oko 550.000 stambenih jedinica.

– Statistički pokazatelji u odnosu na provale u domove na Području Policijske uprave zagrebačke govore kako je primjerice tijekom 2013. godine, dakle prije 10 godina, bilježeno 5 do 6 provala dnevno, u godini prije Covida, 2019. godine, bilježeno je 4 do 5 provala dnevno dok tijekom 2023. godine bilježimo oko 2 do 3 provale dnevno te smatramo kako ćemo svojom aktivnošću zadržati povoljne statističke pokazatelje - rekli su iz PU zagrebačke.

Istaknuli si i kako cijene građanski doprinos jer građani kroz traženje intervencije policijskih službenika, u onim slučajevima kada uoče moguće sumnjivo ponašanje ili pojave, kroz pravovremenu dojavu omogućuju da policijski službenici pravovremeno izađu na mjesto događaja te utvrde sve relevantne činjenice potrebne za daljnje postupanje odnosno da te poduzmu sve bitne mjere i radnje u konkretnim slučajevima. Isto tako rekli su i kako računaju na pozive građana, te na njihovo povjerenje.

- Apsolutne sigurnosti nema, ali zahvaljujući budnosti građana, pravovremenim dojavama možemo i usmjerit pravovremenu službu. U konačnici, samo građani koji imaju povjerenja u policiju nastojat će zajedničkim aktivnostima i zalaganjem, i tako dokazati društvenu odgovornost koju štiti policija te stvoriti sebi sigurnije okruženje - rekli su iz policije.

Također su poslali i savjete za samozaštitu koje građani sami mogu poduzeti: