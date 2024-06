Drska krađa u zagrebačkoj Dubravi: Prevarantice lagale 90-godišnjakinji pa ju u stanu opljačkale

Jučer je u zagrebačkoj Dubravi, točnije u Ulici Milovana Gavazzija, došlo je drske krađe koja je, nažalost, postala sve češća među starijim osobama.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, dvije su žene ušle u stan 90-godišnje starije gospođe te su joj se lažno predstavile kao zaposlenice poduzeća. A krađu su izvele tako da je jedna žena s gospođom razgovarala, a za to vrijeme druga joj je iz stana ukrala novac i bankovnu karticu. Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura, poručili su u policiji.

Riječ je o prijevari koja se u posljednje vrijeme često događa. Upravo zbog toga policija je objavila posebna priopćenja u kojima napominje starijim osobama da u stan ne puštaju nepoznate ljude te da uvijek pokušaju provjeriti identitet osobe koja im se predstavlja.

Osim što dolaze u stanove, prevaranti često i zovu žrtve praveći se da su djelatnici banke te im govore kako u stanu imaju krivotvoren novac. Žrtva na to pristane naći se s lopovima i predatim novac vjerujući kako će natrag dobiti "pravi" novac, no to se nikad ne dogodi.

U cilju samozaštitnog ponašanja policija savjetuje:

ne puštajte nepoznate osobe u svoje domove, a da se prethodno pouzdano ne uvjerite o kome je riječ

zatražiti osobnu iskaznicu ili dokument sa slikom, a službenu osobu i službenu iskaznicu. Nazovite telefonom instituciju iz koje su navedene osobe i provjerite da li su njihovi djelatnici. Vjerodostojnost posjetitelja može se provjeriti i bez otvaranja vrata, kroz ''špijunku'' ili korištenjem sigurnosnog lanca.

ne dajte se impresionirati odlučnim nastupom nepoznatog, njegovom titulom, ljubaznošću, upornošću, bespomoćnošću, susretljivošću i sl.

Ako i unatoč odbijanjima, nepoznata osoba i dalje uporno pokušava ući u dom, zamolite pomoć susjeda i odmah o događaju obavijestite policiju na broj 192.

Ne dajte do znanja da ste sami u stanu ili kući.

Ne držite veće iznose novca u stanu/kući – sigurna skrovišta nisu toliko sigurna

Nikome nemojte davati osobne dokumente, bankovne kartice i PIN brojeve

Ne potpisujte ugovore dok niste u potpunosti sigurni što potpisujete. Recite osobi da ćete ju kontaktirati ili da dođe za nekoliko dana dok ne provjerite je li novi ugovor stvarno povoljniji.

Zapamtite izgled osoba, boju kose i očiju, visinu, stas i karakteristične znakove (madeže, ožiljke i slično)

Ukoliko je moguće zabilježite registarsku oznaku vozila kojim su se sumnjive osobe koristile, te njegovu boju, marku i druge karakteristične detalje vozila

Odrasli članovi obitelji, koji brinu o starijim osobama, trebali bi ih upozoriti na navedene situacije i savjetovati ih o ponašanju.



Kada starija osoba shvati da je prevarena ili pokradena o tome odmah treba obavijesti policiju pozivom na besplatan broj 192 ili 112, a također savjetujemo da se ne diraju stvari koje je dirao počinitelj kako se ne bi uništili tragovi koji mogu poslužiti za otkrivanje i hvatanje počinitelja.

VEZANI ČLANCI: