Bijesni Kustošijanci: To nisu navijači, oni su obični primitivci!

To nisu bili pravi navijači Dinama, a bome niti pravi Bad Blue Boysi, nego provokatori. Ovo baš nitko ne može odobravati – ovako je, u samo dvije rečenice, stanovnik Kustošije Dragutin Pleteš sažeo raspoloženje svih svojih susjeda oko nedavnog događaja koji je, dodaje, stavio ljagu ne samo na Dinamo i njegove navijače, nego i na cijeli kvart i okolicu.

To su opasni, zločesti dečki

Jer, nakon što su čuli da je skupina mladića u četvrtak navečer nedaleko njihovih kuća razvukli transparent na kojem piše “J... ćemo srpske ženu i djecu”, zapalila bengalke, počela urlati poruke protiv ljudi srpske nacionalnosti i skakati po šalovima Crvene zvezde i Partizana, sve što su stanovnici okolnih ulica kasnije osjećali bio je sram i, prije svega, bijes. Na isto raspoloženje naišli smo i jučer kad smo obišli ovaj kvart na Črnomercu. Svatko koga smo na ulici sreli, pokušao nam je objasniti koliko je ljutit zbog svega što se dogodilo u četvrtak navečer.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 12.06.2020., Zagreb - U Kustosijanskoj ulici u naselju jucer u popodnevnim satima BBB su palili bengalke i izvjesili trasparent koji vrijedja i salje ruznu poruku o srpskim zenama i djeci. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

– To nisu muškarci, to su obični primitivci. Ja živim inače u Münchenu i tamo ima nacija koliko i svi se dobro slažemo. Što ima veze ako je Srbin ili Musliman, dokle god je pošten čovjek. To je bilo nedopustivo i odvratno – kazao nam je Đura Marić, koji stanuje u kući pored lokacije gdje se ovaj gnjusni, kako ga opisuje, događaj dogodio, a brzo se nadovezao Pleteš, koji nam se trudio objasniti da je Kustošija inače kvart u kojem ne postoji nacionalna netrpeljivost.

– Nikad se ovdje nisu dogodili takvi ispadi – uvjerava nas ovaj Kustošijanac.

A dečki su, dodaju nam drugi susjedi, prije ovog “performansa” očito bili dobro “načeti” alkoholom, jer su ih vidjeli kako u obližnjem dućanu kupuju velike količine pive i žestokog pića.

– To su opasni, zločesti dečki, čim su počeli urlati mi smo zatvorili sve prozore i sakrili se. Mogli su nas pretući – kazala je jedna od susjeda.

BBB Kustošija se ispričao

Vrlo ubrzo nakon ovog događaja, nanizale su se reakcije, mahom osude, a najglasniji su u tome bili sami BBB-ovci iz Kustošije.

– U ime BBB Kustošija vam se javno ispričavamo za poruku napisanu i objavljenu jučer. Poruka je za svaku osudu i izgovora nema, ali u našu obranu moram reći da to nije bilo djelo svih nas nego određenih pojedinaca koji su to dignuli bez da smo vidjeli što na njoj piše. Zagađeni smo svi tekstom poruke – piše u Facebook postu koji se tom društvenom mrežom proširio munjevitom brzinom.

Oglasio se i sam ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je rekao da je oko slučaja pokrenuta istraga, kao i zagrebačka policija, koja je rekla da je privela četiri osobe koje povezuje s razvijanjem transparenta s natpisom kojim se vrijeđa i poziva na etničko nasilje nad srpskim ženama i djecom.