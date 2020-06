Milanović: 'Uvijek je moguće da to na kraju bude netko tko je pao s kruške'

Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je u subotu da je transparent kojim se vrijeđalo i pozivalo na etničko nasilje nad srpskim ženama i djecom govor mržnje, a ne prekršaj protiv javnog reda i mira te poručio da takve stvari treba kriminalizirati.

"Što se tiče načina sankcioniranja, neke stvari treba puno bolje zakonski urediti. Ovo jučer nije bio prekršaj protiv javnog reda i mira, ovo je govor mržnje. I dok god to policija bude tretirala kao prekršaj, događat će se ovakve stvari", izjavio je predsjednik Milanović.

Dodao je da ni policija niti sudovi nisu krivi za to jer nemaju drugi zakonski okvir.

VIDEO: Milanović o sramotnom natpisu u Zagrebu: To je govor mržnje, a ne prekršaj

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Zakon je takav kakav je, loš je. Po meni ovakve stvari treba kriminalizirati, ovo nije prekršaj. Što ne znači da se za svako kazneno djelo treba ići u zatvor, ali je kazneno djelo jer je njegova razina opasnosti, nasilja i štete koju može prouzročiti tolika da zaslužuje veću i precizniju pažnju zakonodavca", ocijenio je.

Milanović smatra da u zakonu treba jasnije definirati fašističke i nacističke pozdrave te takvu vrstu govora mržnje jasno opisati, ali i kažnjavati jer će onda policiji i sudovima biti lakše.

Dodao je da je dobro da je država reagirala u tom slučaju jer je, tvrdi, najbolje da je država zaštitnik svih građana kroz jasan, transparentan i prepoznatljiv sustav zaštite, pa i represije.

Kad je riječ o samom sadržaja transparenta, Milanović je ocijenio da će te osobe vjerojatno brzo shvatiti da to što su napisali nema podršku ni među jedan posto Hrvata.

Predizborna sučeljavanja su dobra

Vezano za predizborna sučeljavanja, održavanje debate između predstavnika najjačih političkih opcija Milanović je ocijenio dobrim.

"Dobro je da se to održava, da se čuje i vidi tko su ljudi koji se natječu za najodgovorniji i najteži posao u državi, a to je posao predsjednika Vlade. To je jasno koji su ljudi, to su dvojica u principu. Uvijek je moguće da to na kraju bude netko tko je pao s kruške, ali vidjeli smo da to nije dobro", rekao je Milanović.

VIDEO: Milanović pozvao građane da izađu na izbore

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ponovio je da će se u biračkim popisima vidjeti je li on osobno glasao te ocijenio da bi ti popisi trebali biti dostupni javnosti jer se time, tvrdi, ne ugrožava tajnost izbora, već se samo otkriva činjenica je li netko glasovao ili ne. "Ne vidim zašto bi to bilo tajno. Kako je netko glasao, to je druga stvar", ustvrdio je.

Građane je ponovno pozvao da izađu na izbore u što je moguće većem broju. "To je vaše pravo, to nije obaveza. Nije dužnost i ne kažnjava se ako se ne izađe na izbore i neću vam reći da trebate izaći zato da kasnije ne biste kukali, zapomagali tko vama upravlja. To ste već čuli sto tisuća puta. Naprosto izađite, mislim da je to bolje za državu", poručio je Milanović.

Za dosadašnju kampanju rekao je da u njoj nema ništa novog, ali i istaknuo da ne voli kada se u kampanji previše koristi riječ "lažeš". "To sam možda u ovoj kampanji čuo više nego inače", rekao je, ocijenivši to ispod svake razine.

Milanović je rekao i da nije za smanjenje ministarstava jer se time ništa ne mijenja "ako funkcije i ljudi koji idu uz te funkcije u smislu zaduženja i polja djelovanja, ostanu iste". "Broj ministarstava je potpuno po meni promašena tema i tko god se u to upušta, neće čak privući niti simpatije, niti pozornost birača", tvrdi.

Nepotrebna je i studija o privatizaciji Ine, pa tko će odgovarati?

Što se tiče afere vezane za saborskog zastupnika i bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva Siniše Varge kojeg PNUSKOK sumnjiči da je u vrijeme ravnanja HZZO-om navodno naručivao bespotrebne studije od oko 200.000 kuna, Milanović je rekao da je to "hvale vrijedan napor".

"Međutim, krenemo li tom logikom, 90 posto stvari i studija koje se naručuju u ovo doba su nepotrebne. Recimo studija o privatizaciji Ine je nepotrebna. Hoće li za to netko kazneno odgovarati? I za razgovore i pregovore u tijeku izborne kampanje kada Vlada ne smije poduzimati nikakve poteze s financijskim reperkusijama", upitao je Milanović.

Naglasio je da se nakon raspuštanja Sabora i raspisivanja izbora ne radi ništa što ima bilo kakve financijske posljedice. "Ništa, osim isplate plaća ljudima i poticaja ako su nekakvom kalendaru poticaja. Nema trećega. Dakle, makni ruke", poručio je.

Milanović je danas sudjelovao na predstavljanju i demonstracijskoj vožnji broda "solarCat", električnog putničkog katamarana s integriranom solarnom elektranom, te prezentaciji tvrtke iCat i broda na zagrebačkom jezeru Jarun.

"Lijepo je ovo vidjeti. Ovo je naš proizvod koji već radi i plovi", rekao je Milanović na predstavljanju.

„solarCat“ je brod za prijevoz putnika kapaciteta do 60 osoba, koji se oslanja isključivo na elektro energiju za pogon broda, a projekt je sufinancirala Europska unija.