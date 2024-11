Bernardić obećava riješiti prometni kolaps i Dinamov stadion: 'Tomašević priča lovačke priče, grad je neuredan, cijevi pucaju'

Davor Bernardić najavio je kandidaturu za gradonačelnika Zagreba pa ga je u studiju Večernji TV-a ugostila naša novinarka Petra Balija. On je predstavio svoju kampanju i ono s čime će krenuti ako postane čelni čovjek grada. - Imam znanja, iskustva, Zagreb je moja ljubav, bio sam dosljedan i principijelan i to znanje želim dati na raspolaganje građanima grada Zagreba u kojemu živim, čije probleme znam, s kojima se susrećem i koje znam u dušu. Vidimo svi da Zagreb danas funkcionira lošije u odnosu na prije tri i pol godine. Nitko to nije mogao zamisliti. Ja sam osobno sa simpatijama gledao na dolazak Tomaševića, ali promjene se nisu dogodile, otišlo je na gore. Izostalo je kvalitete i usluge građanima. Naša platforma Servus Zagreb bit će na usluzi građanima.

Ovo vam je druga kandidatura za gradonačelnika.

- To je bilo prije 12 godina. Vjerujem da će ova biti puno uspješnija kandidatura, s drugim okolnostima, takav je život. Vjerujem da ću sa znanjem, iskustvom i svojim timom predstaviti ključne projekte i da ćemo uspjeti. Nećemo se rasipati lažnim obećanjima, bit ćemo realni. Primjerice, realno ćemo reći do kad ćemo završiti Dinamov stadion i po kojem modelu, a želimo ga dovršiti do lokalnih izbora 2029. godine. Nećemo govoriti kao Tomašević da će izgraditi centar za gospodarenje otpadom, a nemaju ni lokaciju, ni tehnologiju. Zar Tomašević zaista misli da su građani našeg grada bedasti? Oni vide nerealna obećanja, ne možete ih prevariti, grad je neuredniji, izgubljena su europska sredstva, ukupno 1,2 milijarde eura je izgubljeno, cijevi pucaju stalno, tu je obnova dječje bolnice Srebrnjak, bazen u Španskom, pročistači, izgubljeno je pola kupaca gradske plinare, to su ogromne cijene, gubi se novac svakodnevno. Građani to vide, znaju da to stanje nije dobro i održivo.

Je li po vama bolji gradonačelnik bio Milan Bandić ili sada Tomislav Tomašević?

- Ne bi se vratio u prošlost, nakon Bandića nadali smo se pozitivnim promjena, da će ići na bolje. Bio sam Bandiću prvi ozbiljni protukandidat za gradonačelnika. On je financirao udruge u kojima je bio Tomašević, što se mene tiče, ja sam se legitimirao na tom svom putu da želim drugačiji grad još prije 12 godina. Sada sam pun životnog iskustva i želim puno toga realizirati.

Spomenuli ste svoju platformu Servus Zagreb, tko je sve unutra s vama?

- Puno intelektualaca, uglednih ljudi, profesora, ugostitelja, kulturnjaka, djelatnika u školskom sustavu, sportaša... Tu su primjerice Stjepan Božić, proslavljeni hrvatski boksač, Vlado Šola je uz mene zadnjih nekoliko godina, Frdelji koji je bio dugogodišnji predsjednik udruge CROMA koja okuplja najbolje hrvatske menadžere. Osobno mi je dao, kao čovjeku, podršku i Stjepan Mesić.

Možete li da možete pobijediti Tomaševića?

- Da ne mislim, ne bih ušao u ovu utrku. Naravno da ga mogu pobijediti. Ono što je bitno, 2. lipnja, nakon drugog kruga izbora, na Trgu Stjepana Radića ćemo napraviti primopredaju i tog trenutka ćemo donijeti neke od ključnih odluka za grad kada su u pitanju promet, zbrinjavanje otpada, standard života. Veliki problem u Zagrebu, uz promet, je veliki trošak život u gradu posebno za mlade ljude. U zadnje četiri godine cijene nekretnina su drastično porasle, nisu izgradili ni jedan stan za mlade, porez na dohodak je tu, opterećenje na plaće je najveće u Zagrebu. Moramo demografski obnoviti Zagreb, sačuvati ljude, ponuditi im perspektivu i to je naš plan. Želimo imati stanove za najam, za mlade obitelji, za zaslužne ljude, želimo graditi stanove za prodaju po razumnim cijenama, cijene od 1700 eura po kvadratu je nešto što si ljudi mogu priuštiti, tada će osjetiti da imaju pripadnost gradu i da tu mogu nastaviti živjeti.

VEZANI ČLANCI:

Što je najhitnije?

- Promet je jedan od najvažnijih stvari u gradu. Centar za pametno upravljanje prometnom. Vidjeli smo kakav je kolaps po križanjima, koliko ljudi čekaju, izlika je bila da se postavljaju pametni semafori, to je laž. Postoje semafori koji mjere gustoću prometu, ali za to treba Centar koji se godinama miče s liste prioriteta. Nije ih briga za prometne probleme. Tu je i pitanje kritičnih raskrižja. Aktivirat ćemo i željeznički promet.

Može koja riječ o bivšoj stranci SDP.

- Trudio sam se okupljati dok sam bio predsjednik stranke. Vjerujem da više ljudi može više napraviti. No, veliki sam patriot. Treba uvijek omogućavati zdravu konkurenciju. To želim, stručne i sposobne u Zagrebu, tad će grad postati bolji.

Kako je to izgledalo kada ste izlazili iz SDP-a.

- To je bilo nasilno. Nismo dopuštali da se kolege izbace, no odjednom su završili vani. Realno smo rekli da se s tim ne slažemo pa su izbacili i nas. To je jedna epizoda iza mene, o bivšima sve najbolje.

Branko Kolarić kao potencijalni novi gradonačelnički kandidat.

- Brankec je korektan, ne mogu reći ništa loše o njemu, znam ga neko vrijeme smo surađivali.

Koliko je SDP drugačiji sada u odnosu kada ste vi tamo bili.

- Bio je SDP jači, imali smo više članova, punili smo dvorane, bili smo izrazito jaki. Trudio sam se okupljati bojne druge intelektualce i pojedince.

Mislite li podržati nekog od predsjedničkih kandidata?

- Podržao sam Milanovića. Kandidati su respektabilni, Primorac je intelektualac, bogatog životopisa, Marija Selak Raspudić je tu, bit će zanimljivo. Kampanja nije prljava ničija, možda je čak malo i dosadna, ali ljudi ne vole klasičnu politiku i poruke. Svaki dan se otkrivaju nove afere i skandali. Ljudi su se zasitili politike i prepoznaju neke druge stvari. Ovo su treći izbori ove godine, ljudima je politike pune glave. Po anketama vodi Milanović, a kako će biti tek ćemo vidjeti.

Koja vam je strategija lokalnih izbora?

- Borba za naš gad i građane. Ja ne mogu izgubiti ove izbore. Imamo kvalitetne ljude i održiva rješenja, ljudi će to prepoznati. Najbitniji su ljudi u ovom gradu - rekao je između ostalog Bernardić dok je u jednom trenutku za Tomaševića rekao da priča 'lovačke priče'.

>>FOTO 'Postarili' smo poznate svjetske političare: Pogledajte kako bi Trump, Putin i ekipa mogli izgledati za 10 godina>>