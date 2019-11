Ashley Colburn i Doris Pinčić Rogoznica počele pripreme za Advent Run

Neki obuku šarene božićne džempere. Drugi na sebe stave veliku kutiju koju zamotaju kao dar. Ima onih kojima na glavi stoji kapica Djeda Božićnjaka ili se pak odjenu u veselog djedicu. A ponekad je dovoljan dodatak tek svjetleći nos koji simbolizira Rudolfa, rajf sa sobovskim rogovima ili onaj u obliku crveno-bijelih lizalica koje podsjećaju na Božić.

Trase od 5 i 10 kilometara

Maštovite su kombinacije sudionika najveselije utrke u gradu, koja se svake godine na zagrebačkim ulicama odvija u prosincu. Na Zagreb Advent Runu gotovo svi trkači su kostimirani na blagdansku temu, a ovaj put, nadaju se organizatori iz Millenium promocije i tvrtke Run Croatia, bit će ih najviše dosad.

– Prošlogodišnje izdanje okupilo je više od 2500 sudionika iz 29 zemalja svijeta – govori Mario Petrović, predsjednik uprave Millenium promocije i jedan od organizatora. Trase su duge pet i deset kilometara, a na ovoj duljoj se trči, ali i hoda u nordijskom stilu. Na startu 8. prosinca bit će i Doris Pinčić Rogoznica te Ashley Colburn koje su, uz Nevenu Rendeli, ovogodišnje ambasadorice utrke. Zaljubljenice u trčanje već su počele trenirati.

– Trčim iz svog gušta jer mi je trčanje više psihijatar nego trener. Dok trčim, imam osjećaj da kroz znoj izađe sva nervoza i stres – govori Doris Pinčić Rogoznica koja se tom aktivnosti bavi posljednjih pet godina. Ashley Colburn to čini pak od srednje škole, za vrijeme koje je bila u školskom trkaćem timu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

“Daruj utrku”

– Moj posao, koji uključuje putovanja i snimanje emisija, ne dopušta mi svakodnevnu rutinu, a trčanje je nešto što mogu raditi gdje god da jesam – kaže Ashley. Utrka je to koja je, kaže Petrović, nastala na ideji adventskog darivanja pa tako svake godine dio prikupljenih kotizacija poklone, a ove godine odlučili su se za udrugu za prevenciju tumora i drugih bolesti kože “Zdravi pod suncem”. Kotizacija za utrku od 150 kuna može se i pokloniti, i to klikom na “Daruj utrku” na web-stranici Zagreb Advent Runa. Prijave su do 1. prosinca, do ponoći.