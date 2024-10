ANKETA Gdje u Zagrebu pojesti najbolji kesten pire?

Sadrže visoku dozu dijetalnih vlakana, minerala, dobrih masti, vitamina, hranjivih tvari i antioksidansa. Iako su slatkog okusa, pomažu u prevenciji i liječenju dijabetesa, kontroliraju krvni tlak, jačaju imunitet, važni su i za razvoj kostiju, a često se nađu i na listi omiljenih jesenskih delicija. Riječ je, dakako, o kestenima, koji se s dolaskom jeseni mogu pronaći u brojnim delicijama poput rolada, sladoleda, torti i kolača. U zagrebačkim se slastičarnicama najčešće traži u jednoj od njegovih najpopularnijih varijanti, kesten pireu, no gdje guštati u najboljoj verziji? Glasajte u našoj anketi.

1. Slastičarnica Zagreb, Masarykova 4

Još davne 1950. u zgradi u Masarykovoj 4 otvorila se jedna od danas najpopularnijih slastičarnica u metropoli, slastičarnica Zagreb. Uz brojne kolače i torte ovih dana ondje se možete zasladiti i kesten pireom za čije istiskanje, kako bi se dobila rahla tekstura, koriste prešu za krumpir, a kombiniraju ga sa šlagom životinjskog podrijetla. Porciju od 120 grama ondje ćete platiti 4,50 eura, a nudi se i na kilograme pa jedan stoji 16. Posjetiti ih možete svakog dana od 8 do 23 sata.

2. Vincek, Ilica 18

Kesten u raznim varijacijama nezaobilazan je dio jesenske ponude i u slastičarnici Vincek koji je od samih početaka samostalan proizvođač kesten pirea, kao prvi od manjih proizvođača koji je s time krenuo. Danas imaju veliki pogon za proizvodnju čiste jezgre kestena kojoj se na kraju dodaje samo šećer, a kontroliranim postupcima plodovi se prerađuju u kesten pire. Porciju s dodatkom šlaga, koji se ondje radi od tučenog vrhnja, platit ćete 3,45 eura, a posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote od 9 do 22:30, dok su nedjeljom zatvoreni.

3. Orijent, Maksimirska 34

Ako se o kojoj zagrebačkoj slastičarnici neprekidno pričalo već krajem 30-ih godina prošlog stoljeća, pričalo se o Orijentu. Od prvoga dana davne 1936., kada je Zulfi Tahiri otkupio slastičarnicu od tadašnjeg vlasnika, Orijent se pretvarao u sinonim za popodnevne lagane šetnje i odlaske na tortu, kolače ili sladoled. Njihov kesten pire brojni smatraju najboljim u metropoli, porcija stoji 4,80 eura, a posjetiti ga možete od ponedjeljka do subote od 8:30 do 21 sat te nedjeljom i blagdanima od 10 do 20 sati.

4. Cukeraj, Gajeva 4

Kako bi za sve one koji ne stignu, ne znaju ili iz nekog razloga nisu u mogućnosti peći kolače, pravili baš onakve od kojih zamiriši cijela kuća, otvorena je slastičarnica Cukeraj. Slastice se ondje spremaju prema raznim receptima, od onih tradicionalnih pisanih rukom u već požutjelim, starim bilježnicama pa do najnovijih trendova u slastičarstvu, a s prvim danima jeseni svake godine u ponudu uvrste i popularni kesten pire i to s dodatkom ruma. Porciju ćete platiti 3,80 eura, a prodaju ga i na kilogram, koji stoji 32,50. Posjetiti ih možete svakog dana od 8 do 21 sat.

5. Slastičarnica Jakšić, Zvonimirova 30

Malena slastičarna Jakšić neizostavan je simbol na slatkoj karti Zagreba. Mjesto je to koje domaći obožavaju i rado mu se vraćaju, dok turisti ciljano dolaze po najfinije tradicionalne slastice. Obitelj Jakšić u slastičarskom je poslu od davne 1936. godine zahvaljujući djedu današnje vlasnice. Ponuda slastičarne bazira se na starinskim kolačima, a među Zagrepčanima je na glasu kao mjesto s najboljim krafnama i zimskim sladoledom, a tijekom jesenskih dana i kesten pireom. Posjetiti ih možete od ponedjeljka do petka od 8 do 18 sati, subotom do 14, dok nedjeljom ne rade.

6. M&M slastičarnica, Ratarska 13

M&M slastičarnica nastala je 1992., kada su dugogodišnji ugostitelji Iva i Željko odlučili pokrenuti svoj posao. Djeca Martina i Marin uvijek su bili uz njih te su nastavili tradiciju, a upravo od njihovih imena dolazi i sam naziv obrta. Poznati su po velikom izboru kolača, a u svakodnevnoj ponudi nude ih četrdesetak vrsta. U njihovim tortama guštali su i brojne slavne osobe, među kojima je i papa Ivan Pavao II., a ovih dana u ponudi je kesten pire koji ćete, s dodatkom šlaga, platiti 3,80 eura. Posjetiti ih možete od utorka do nedjelje od 7 do 21 sat.

7. Rufati, Kustošija, Ilica 302

Uvijek nasmijani i ljubazni, jedna je to od tajni Burhana Rufatija i njegovih dvaju sinova Fatbija i Sadata ponosnih vlasnika slastičarnice ‘Ilica 302′. Ovim poslom Burhanova obitelj bavi se već gotovo pola stoljeća. Sve kolače i sladolede koje imaju u ponudi rade sami, prema tradicionalnoj recepturi i bez umjetnih praškova, pa tako i kesten pire koji mnogi smatraju najboljim u metropoli. Porciju s dodatkom šlaga ondje ćete platiti 2,50 eura, kilogram stoji 9,60, a posjetiti ih možete svakog dana od 7 do 21 sat.