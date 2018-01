Pored tolike vojske beskućnika ne bacajte višak hrane s adventa

Više od 300 kilograma hrane dnevno baca se na zagrebačkom Adventu.

To su svi ostaci koji na kraju dana ostanu neiskorišteni u kućicama. U kontejneru će po ugostitelju tako završiti 2,5 kilograma kobasica, peciva, fritula i drugih namirnica koje se ne prodaju. Taj je podatak iznijelo osam studenata američkog fakulteta RIT Croatia, a razgovarali su s popriličnim brojem vlasnika uličnih restorana. Neki su se sami pobrinuli da ne bacaju hranu i ponosno ističu da su “zero waste” kućica, no za većinu to nije slučaj.

A koliko je tek hrane bačeno u kućanstvima tijekom ovogodišnjih božićnih i novogodišnjih blagdana. Žalosna je to činjenica s obzirom na to da se zna da 20 posto Hrvata živi u siromaštvu. Zagreb tako prati praksu i ostatka zemlje, gdje se godišnje baci 400 tisuća tona ili više od tisuću tona hrane na dan. A ugostitelje zakon ne ograničava da hranu doniraju. Prije dvije godine ukinut je PDV na donacije hrane, a ipak većih pomaka očito nema. I još su police socijalnih samoposluga gotovo većinu godine prazne. Srećom, prazni nisu tanjuri onih koji se dođu nahraniti u devet zagrebačkih pučkih kuhinja, što gradskih, što crkvenih, no što je s onima koji taj dan obrok ne dobiju?

Zar se problem bacanja hrane na Adventu ne bi mogao riješiti jednom posebnom kućicom, u koju će se slati ono što nazivaju “ostacima”, iako je to sasvim ispravna hrana, koja bi nahranila više od nekoliko potrebitih usta. Danci su, primjerice, osmislili i posebnu aplikaciju za pametne telefone, u kojoj se prenosi u kojim je restoranima potkraj vremena ostalo hrane. Evo nekoliko primjera kako bi se problem bacanja hrane mogao riješiti na Adventu pa bi, osim što je poznat kao najbolji u Europi, mogao nositi i titulu “održive manifestacije”. Kako bi na kup stavili što više sličnih prijedloga ne bi li se ubuduće izbjeglo nepotrebno bacanje, studenti RIT-a otvorili su i e-mail adresu time4achange.contact@gmail.com za sve istomišljenike koji u glavi imaju potencijalno rješenje problema.

