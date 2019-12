Zrakoplov se srušio na kuću – poginulo je najmanje 12 ljudi

Zrakoplov Fokker 100 srušio se jučer ujutro pri polijetanju s aerodroma nedaleko od grada Almatyja u Kazahstanu. Pri padu poginulo je najmanje 12 osoba od ukupno 93 putnika i člana posade kazahstanskog prijevoznika Bek Air.

U medijima su se pojavljivale i informacije o 15 poginulih, no kazahstanske vlasti tvrde da se radi o lošoj komunikaciji na terenu. Prema službenim izvorima avion je počeo gubiti visinu ubrzo nakon polijetanja, probio je betonsku ogradu te je udario u obližnju dvokatnicu.

Zastrašujući zvuk prije pada

Nesreća se dogodila u petak u 7.22 sati ujutro. Let Z2100 bio je planiran od Almatyja, koji je i najveći kazahstanski grad, prema glavnom gradu Nur-Sultanu. U padu je poginuo i sam kapetan aviona, a 50 ljudi, uključujući i najmanje šestero djece, prevezeno je u bolnicu s lakšim i težim ozljedama.

Najmanje ih je 17 hospitalizirano te su u iznimno ozbiljnom stanju, javljaju svjetske agencije. Svi letovi prijevoznika Bek Air kao i zrakoplovna tipa Fokker 100 prizemljeni su nakon pada, a kazahstanski je predsjednik Kasim-Žomart Tokajev proglasio subotu danom nacionale žalosti.

Pregledom stranice Flightradar24 na kojoj je moguće pratiti putanje zrakoplova i njihov položaj vidi se da je avion pao 19 sekundi nakon što je uzletio, na udaljenosti od pet kilometara od aerodroma. Videomaterijal i fotografije s mjesta pada kod sela Kyzyl Tu pokazuju da se avion raspao u nekoliko dijelova, a nos mu se zabio u kuću.

Dijelovi podvozja ne čine se oštećenima pa je moguće da je i to igralo ulogu u činjenici da nisu poginuli svi putnici. Evakuacija je počela ubrzo nakon nesreće, a olakšavajuća je okolnost bila što na mjestu pada nisu izbili požari. Svjedoci koji su govorili za lokalne medije govore o “zastrašujućem zvuku” koji je prethodio padu.

– Sve je bilo kao u filmu, avion se nagnuo, ljudi su vikali, urlali, plakali – prenijela je svoje iskustvo jedna od preživjelih putnica. Drugi preživjeli potvrđuje da je avion počeo padati ubrzo nakon što je poletio.

– U nekom smo trenutku počeli padati pod kutom ubrzo nakon polijetanja. Činilo se da više nema kontrole nad zrakoplovom – rekao je preživjeli Aslan Nazaralijev.

Poginula i novinarka

CNN spominje da je među poginulima i jedna novinarka, Dana Kruglova, izvršna urednica web-stranice Informburo.kz. U avion je ušla u zadnji tren kako bi stigla proslaviti Novu godinu s roditeljima u Nur-Sultanu, prenosi CNN priču s njezine web-stranice.

Bit će, naravno, i istrage, Fokker 100 koji se srušio u službi je od 1996. godine. No održavan je i čvrst pa je to razlog što se nije sasvim raspao, tvrde stručnjaci, a to je i razlog što se nije zapalio. A za to je zaslužna i temperatura od -7 stupnjeva.