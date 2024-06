Zoran Mamić traži izuzeće svih osječkih sudaca: 'Mene izbjegava i moj branitelj'

Ponovno je, drugi dan zaredom odgođena rasprava na suđenju braći Zdravku i Zoranu Mamiću te ostalima za izvlačenje najmanje 144 milijuna kuna iz Dinama u sklopu zločinačkog udruženja. Razlog je ponovno potez odbjeglog Zorana Mamića iz BiH, kojemu se, podsjetimo, sudi u odsutnosti. Mamić traži izuzeće svih sudaca Županijskog suda u Osijeku.

Odlučit će viši sud

- U utorak u 9.17 sati danas putem e-mail poruke Zoran Mamić podnio je zahtjev za izuzeće svih članova sudskog vijeća, predsjednika Županijskog suda, njegove zamjenice, kao i svih ostalih kaznenih sudaca. Dostavlja se spis uredu predsjednika radi donošenja odluke o zahtjevu za izuzeće – izvijestio je kratko sudac Davor Mitrović i prekinuo raspravu prije nego je ona i počela. Zahtjev je, dakle, stigao 43 minute prije početka ročišta.

A u ponedjeljak nije bilo uvjeta za raspravu jer je Zoran Mamić otkazao punomoć svom dugogodišnjem odvjetniku Miji Golubu i o tome izvijestio Sud večer prije. Kako se ne bi gubio kontinuitet rasprave, sudac Mitrović predložio je da se Mamiću za branitelja po službenoj dužnosti postavi odvjetnika Alana Čurika, koji je bio zamjena kolegi Golubu u deset dosadašnjih rasprava. Stvorili bi se tako uvjeti bar za održavanje rasprave u utorak. Obrana je, pak, negodovala, ističući kako novi branitelj, tko god on bio, treba vrijeme kako bi se upoznao s opsežnim spisom.

Stigao je u utorak ujutro zahtjev za izuzećem pa sudsko vijeće staje s radom dok viši sud ne donese konačnu odluku.

- Razlog su uvjeti postavljanja branitelja po službenoj dužnosti. I mi želimo da postupak brzo teče i da utvrđujemo činjenice jer se on dobro odvija. I vi kao javnost vidite da svjedoci iskazuju nešto drukčije nego prije, a masa dokumentacija ne govori ono što se moglo čuti ranije – komentirao je Ivan Stanić, odvjetnik Marija Mamića.

Nije pitanje odgovara li Zoranu branitelj po službenoj dužnosti, dodao je, već on postavlja pitanje procedure njegova imenovanja.

- Ovakav postupak iziskuje neposrednu i stalnu komunikaciju branitelja i okrivljenika, branitelj djeluje po uputama stranaka. On je, dakle, najprije doveo u pitanje komunikaciju sa svojim braniteljem – zaključio je.

"Sumnjam u nepristranost"

Kako smo kasnije doznali, Zoran Mamić zatražio je izuzeće sudaca jer smatra kako postoje okolnosti koje dovode u pitanje njihovu nepristranost u ovom kaznenom postupku.

"Naime, tijekom jučerašnjeg dana meni je postavljen branitelj po službenoj dužnosti na način da ga je najprije predsjednik vijeća najavio javno na raspravi kao osobu koju će mi postaviti za branitelja, potom ga je prije njegovog postavljanja za mog branitelja predsjednik vijeća kontaktirao, dogovorio s njim preuzimanje spisa, dogovorio s njim vrijeme koje će tražiti za proučavanje spisa. Odmah tijekom jučerašnjeg dana, ja sam pokušao kontaktirati postavljenog branitelja, koji mi se nije javio. Očekivao sam da će me kontaktirati, dostavio sam mu svoj mail kontakt. Nije me kontaktirao. Želio sam s njim porazgovarati o predmetu, vidjeti kad se možemo naći radi pripreme obrane, vidjeti što on misli kao stručna osoba. Nažalost, nisam mogao doći do njega, ali niti on se meni nije javio. Moj postavljeni branitelj nije se javio niti svojim kolegama braniteljima u spisu, radi zajedničkog dogovora oko nastupa obrane. Nakon svega, predsjednik vijeća je sačinio dopis u spisu predsjedniku suda u kojem eto predlaže da se imenuje baš odvjetnik Alan Čurik za mog branitelja po službenoj dužnosti, jer je već bio u predmetu na nekim zamjenama i jer “mu neće trebati vremena za pripremu obrane”. Kako sud ovo zna? Otkud ovo? Radi se o mojoj obrani u predmetu koji je opsežan, izuzetno složen, ovo vijeće ga vodi već pet godina, a mom branitelju Čuriku ne treba puno vremena za pripremu obrane. To je zastrašujuće sa stanovišta zaštite mojih prava i pravičnosti suđenja", napisao je Zoran Mamić u svom zahtjevu.

"Po mojim saznanjima, moj prijašnji branitelj Mijo Golub mu nije dostavio niti jedan dio spisa i branitelj Čurik nema ni optužnicu! Ovaj sud čini sve da na nezakonit način ubrzano i površno vodi ovaj postupak. Zar nije normalno i prihvatljivo da sam jučer odmah u mailu tražio svog novog branitelja da zamoli odgodu raspravu, da ne poduzme niti jednu radnju, niti jedno očitovanje dok se ne konzultiramo o mojoj obrani? Imam određene prijedloge, jučer na raspravi i danas, ali nažalost, ja ne mogu stupiti u vezu sa svojim novim braniteljem. Za njega imam pitanja, želim se s njim naći. Meni je na ovaj način obrana onemogućena, mene izbjegava i moj branitelj", naveo je, među ostalim, Mamić.