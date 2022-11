Znate li zašto sijemo pšenicu? Za sreću u novoj godini donosimo nekoliko savjeta da bude lijepa i gusta

Kako bi nastavili njegovati tradiciju u subotu 3.12. uz Večernji list darujemo Božićnu pšenicu.



Počelo je najljepše doba godine, Advent, odnosno vrijeme pripreme za Božić. Uz ovo razdoblje vežemo brojne običaje i tradicije, a jedna od njih svakako je i sadnja pšenice koja krasi naše domove.

Božićna pšenica sadi se svake godine na blagdan svete Lucije kao simbol obnove života i plodnosti. Jedno od brojnih narodnih vjerovanja je da ovisno o izgledu iznikle pšenice, odnosno o njezinoj boji i gustoći možemo predvidjeti kakva će nam biti iduća godina. Običaj potiče još iz davnine, a vezan je u Svetu obitelj. Naime, bježeći pred Herodovim vojnicima, Marija je zamolila težaka koji je na njivi sijao pšenicu da kaže progoniteljima kako su tim putem prošli u vrijeme kada je sijao. Kada su vojnici stigli, pšenica je čudesno izrasla, a oni su odustali od danje potjere.

Ime Lucija pak dolazi od stare latinske riječi lux, lucis što znači svjetlo te zapravo simbolizira svjetlo u zimskoj tami te nagovješćuje Božić, a smatra se da sveta Lucija nagovješćuje bolja vremena jer nakon 13. prosinca dani postaju duži.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 23.12.2021., Sibenik - Bozicna psenica, ukras za bozicne blagdane koja sluzi za uljepsavanje blagdanskoga stola. Simbol je plodnosti, novog zivota i njegove obnove. Psenica raste do Bozica kad se uredi i obicno se u nju stavlja svijeca. Za one kojima nije uspjela na sibenskoj trznici moze se kupiti. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Radi se o jednom od najljepših blagdanskih običaja koji polako iščezava, no kako bi nastavili njegovati tradiciju u subotu 3.12. uz Večernji darujemo Božićnu pšenicu, a kako bi vaša izgledala što bolje, donosimo vam i nekoliko savjeta. Kako bi izbjegli da vaša pšenica bude rijetka i kratka trebate joj osigurati što idealnije uvijete za rast- nisku posudu, umjerenu temperaturu u prostoriji gdje se nalazi i pravu poziciju. Najidealnija bi bila prozorska daska ili pak mjesto s dovoljno sunca. Bitno je zalijevati pšenicu svakodnevno, ali ne pretjerivati s količinom vode, dovoljna je žlica vode.

Namočite pšenicu u mlakoj vodi i ostavite preko noći da odstoji, a nakon toga ju osušite na papirnatom ubrusu. Stavite sloj vate, koji će upiti višak tekućine i posijte pšenicu u teglici ili na tanjuriću. Bitno je da sloj zemlje staviti prije i nakon sjemenki. Zalijte i stavite na toplo i svjetlo mjesto, no nikako blizu radijatora i izvora topline, da se ne osuši.

Požurite na kioske jer vas u petak 2.prosinca uz Poslovni dnevnik i 3.prosinca uz Večernji list čeka Božićna pšenica!