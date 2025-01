Značajan strateški iskorak: Podravci dopušteno preuzimanje Fortenovine poljoprivrede

Podravka Agri zaprimila je pozitivno rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), kojim je dopuštena koncentracija poduzetnika na 1. razini u odnosu na Belje plus, PIK Vinkovci plus, Vupik plus, Energiju Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felix plus, priopćili su jučer iz Podravke na Zagrebačkoj burzi. Novoosnovano društvo Podravke koje će upravljati novostečenim poljoprivrednim segmentom (unutar kojeg će preuzete kompanije nastaviti poslovati kao samostalna društva), prethodno je zaprimilo i pozitivna rješenja nadležnih tijela tržišnog natjecanja Sjeverne Makedonije, BiH, Kosova, Crne Gore i Srbije te još treba prikupiti takva rješenja na tržištima na kojima je to dužna učiniti.

Time će, tvrdi se, dobiti sva potrebna regulatorna odobrenja da Podravka Agri preuzme poljoprivredni segment Fortenova grupe, što je značajan strateški iskorak za Grupu Podravka, u kojoj će po finalizaciji te transakcije poljoprivredna proizvodnja biti treći stup poslovanja, uz prehrambenu i farmaceutsku industriju. Predmetnom transakcijom Podravka namjerava osnažiti svoje poslovanje putem stjecanja ciljnih poduzetnika koji u najvećoj mjeri svoje eksterne prihode ostvaruju kroz stočarstvo te portfelj mliječnih i vinskih proizvoda, bliskih trenutačnom poslovanju Podravka Grupe, te kroz ulaganja u njihovu modernizaciju i povećanje produktivnosti, kaže se među ostalim, zbog čega AZTN ocjenjuje da nema zabranjene koncentracije koja bi mogla narušiti tržišno natjecanje.

Podsjetimo, Podravka Agri i Fortenova grupa u srpnju prošle godine potpisale su kupoprodajni ugovor o preuzimanju poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe, ukupne vrijednosti 333 milijuna eura. U međuvremenu je u prosincu lanjske godine potpisan i ugovor između Podravke i Podravke Agri s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o vlasničkom ulaganju u novu kompaniju, u iznosu od 50 milijuna eura, čime je EBRD i financijski podržao Podravku u realizaciji preuzimanja poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe, a nakon provedbe transakcije, Podravka će u društvu Podravka Agri imati 84,99% vlasničkog udjela, EBRD 15,01%.

– Partnerstvo s EBRD-om omogućit će prijenos najboljih svjetskih praksi u upravljanju poljoprivrednim kompanijama i dodatno ojačati korporativno upravljanje u novoosnovanom društvu Podravka Agri. Uvjereni smo da će naša suradnja doprinijeti ostvarivanju ambicioznih planova modernizacije i razvoja preuzetih kompanija te njihovom daljnjem pozicioniranju kao lidera hrvatske poljoprivrede – kazala je tom prilikom Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke.

