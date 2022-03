Ruski kozmonauti na ISS stigli u bojama ukrajinske zastave: Imali smo viška tkanine...

Kapsula Sojuz, u kojoj su bili zapovjednik Oleg Artemjev, kao i Denis Matvejev i Sergej Korsakov, pristala je na orbitalnoj platformi Međunarodne svemirske postaje (ISS) tri sata nakon polijetanja iz Kazahstana. Njihov dolazak bio je upitnikom zbog zategnutih odnosa SAD-a i Rusije zbog invazije na Ukrajinu.

Podsjetimo, u jednom se trenuku strahovalo kako će njihov let biti otkazan zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, međutim to se nije dogodilo. Kozmonauti su sletjeli i odmah po dolasku privukli pažnju svjetske javnosti, ali i potencijalno izazvali bijes Vladimira Putina.

Great to see such a warm welcome of the new crew on the ISS! #SoyuzMS21 Love their suits!💛💙 pic.twitter.com/BB9ss1Ittn