Stručnjaci: Napad na Belgorod je Putinov neuspjeh, iznenađeni smo. Rusi ne dopuštaju evakuaciju civila iz Mariupolja?

Danas je 37. dan ruske invazije na Ukrajinu. Vode se borbe na brojnim područjima. Ruska vojska želi zadržati svoju prisutnost u istočnoj i južnoj Ukrajini, objavio je u petak ukrajinski glavni stožer. Generali su govorili o pokušajima Rusije da uspostavi vlast u okupiranim regijama Donjeck, Lugansk, Zaporižje i Herson. Britansko ministarstvo objavilo je kako Rusija prebacuje svoje snage iz Gruzije kako bi pojačala intenzitet invazije na Ukrajinu.

Ukrajinske snage izvijestile su da se nastavlja djelomično povlačenje ruskih snaga iz sjevernog Kijeva prema granici s Bjelorusijom

Britansko ministarstvo obrane navodi da su ukrajinske snage ponovno zauzele sela južno od Černihiva

Regionalni guverner ruskog grada Belgoroda optužio je ukrajinske vojne helikoptere za napad na skladište nafte

Volodimir Zelenski rekao je da je dvojici generala oduzeo vojni čin

Ukrajina bi trebala dobiti "super modernu" vojnu opremu iz SAD-a i Velike Britanije

Ukrajina tvrdi da su sve ruske trupe koje su okupirale nuklearnu elektranu u Černobilu napustile to područje

Ruske snage u četvrtak su zaplijenile 14 tona humanitarne pomoći iz autobusa koji su išli za Melitopolj

Tijek događaja

9:18 - Kako piše Sky News stručnjaci su nakon navodnog napada ukrajinskih helikoptera na naftno skladište u Belgorodu izrazili iznenađenje neuspjehom snaga Vladimira Putina da ostvare dosadašnju zračnu dominaciju u sukobu. Neki su čak sugerirali da bi ovaj napad mogao biti prvi zračni napad na ruski teritorij od Drugog svjetskog rata.

9:12 - Pomoćnik gradonačelnika Mariupolja rekao je da je vrlo opasna situacija za sve koji ga pokušavaju napustiti, prenosi agencija Reuters. Petro Andryushchenko rekao je kako ruske snage od četvrtka sprječavaju i najmanju količinu humanitarnih zaliha da stigne do zarobljenih stanovnika, jasno stavljajući do znanja da planirani "humanitarni koridor" nije otvoren.

Reuters napominje da su deseci tisuća civila tjednima zarobljeni.

9:09 - Rat u Ukrajini bio je "strateška katastrofa za Rusiju" i "strateški neuspjeh za Putina", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Kate Bedingfield. Bedingfield je rekla da sada postoje "nepobitni dokazi" da rat, koji traje sada već peti tjedan, nije postigao ono što je ruski predsjednik Vladimir Putin namjeravao učiniti.

“Vidjeli smo nepobitne dokaze da je ovo bila strateška katastrofa za Rusiju. Vidjeli smo da je ova invazija bila strateški neuspjeh za Putina i za Rusiju. Oni rade na ponovnom definiranju početnih ciljeva svoje invazije. Sankcije koje su uvedene nanose ekstremne troškove njihovom gospodarstvu", poručila je.

"Spriječit ćemo ih da nabavljaju zapadnu tehnologiju. Proširit ćemo sankcije na dodatne sektore ruskog gospodarstva važne Putinu, uključujući zrakoplovni, pomorski i elektronički sekto", dodala je.

8:43 - Dmitrij Medvedev upozorio je da će Rusija, veliki svjetski izvoznik pšenice, razmotriti opskrbu hranom i poljoprivrednim proizvodima i iznijeti "neke jednostavne, ali važne točke o sigurnosti hrane u Rusiji".

"Mi ćemo isporučivati ​​hranu i poljoprivredne proizvode samo našim prijateljima. Nasreću, imamo ih dosta, a oni uopće nisu u Europi ili Sjevernoj Americi", kazao je.

8:35 - Osam spremnika goriva gori u skladištu nafte u Belgorodu u Rusiji, a postoji opasnost da će se požar proširiti na još osam, javila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti kako izvještavaju hitne službe. Agencija navodi da se stanovnici obližnjih ulica evakuiraju, no gradonačelnik Anton Ivanov je rekao da dva radnika u depou nisu ozlijeđena.

8:32 - Nekoliko gradova u istočnoj ukrajinskoj regiji Luhansk pogođeno je "jakim granatiranjem" ruskih snaga, rekao je Serhii Haidai, čelnik regionalne vojne uprave Luhansk u priopćenju. Neki od pogođenih gradova uključuju Severodonjeck, Rubizhne, Lisičansk, Kreminna i Ivanivka.

"Dvije osobe su poginule u Severodonjecku, stanovnici Lisičanska i Toškivke su ozlijeđeni. Nema vodoopskrbe u Rubizhneu, Popasni, Severodonjecku, dijelu zajednice Hirske i u Lisičansku. Dvadeset osam naselja ostalo je bez opskrbe plinom, a 22 bez struje", kazao je.

8:27 - Konvoj Crvenog križa koji je prevozio humanitarnu i medicinsku pomoć u Mariupolj zapeo je u Zaporižju jer u petak još nisu osigurana potrebna sigurnosna jamstva. Konvoj od pet pomoćnih vozila i dva kamiona pomoći će donijeti olakšanje opkoljenom gradu u kojem su deseci tisuća ljudi ostali zarobljeni.

Tim Crvenog križa također se nadao da će nadzirati izvlačenje stotina civila iz Mariupolja autobusima koje je osigurala ukrajinska vlada. Ti autobusi, više od 40, putovali su ispred tima ICRC-a u četvrtak, ali su, prema ukrajinskim izvorima, zaustavljeni u gradu Berdjansku na teritoriju pod ruskom kontrolom.

Prema izvješćima, neke od autobusa su opljačkali ruski vojnici. Malo je vjerojatno da će tim Crvenog križa nastaviti bez potrebnih sigurnosnih jamstava s obje strana.

7:58 - Maltežanka Roberta Metsola, predsjednica Europskog parlamenta, objavila je u četvrtak navečer na Twitteru da je "na putu za Kijev". "Ja sam na putu za Kijev", napisala je na engleskom i ukrajinskom, uz ukrajinsku zastavu i poruku potpore toj zemlji. Uz to je dodala fotografiju ispred vagona.

Metsola, koja je izabrana za predsjednicu Parlamenta 18. siječnja, nije dodala nikakve detalje. Kada stigne na destinaciju, bit će prva dužnosnica neke europske institucije koja je stigla u glavni grad Ukrajine otkad je počela ruska invazija.

Prije nje, Kijev su posjetili 15. ožujka premijeri Poljske, Češke i Slovenije kako bi pokazali solidarnost s Ukrajinom. Rusija je u četvrtak zabranila ulazak na svoj teritorij europskim dužnosnicima i većini eurozastupnika, kao reakciju na sankcije uvedene Moskvi. Ruska diplomacija nije objavila popis osoba koje su obuhvaćene tom mjerom, ali je rekla da je o tome informirala europsko predstavništvo u Moskvi.

7:40 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je obavještajne podatke o situaciji u Ukrajini. U njemu se navodi da su ukrajinske snage ponovno zauzele sela Sloboda i Lukašivka, koja se nalaze južno od Černihiva, i nastavile s uspješnim, ali ograničenim protunapadima istočno i sjeveroistočno od Kijeva. Ministarstvo obrane je dodalo da su i Černihiv i Kijev još uvijek izloženi zračnim i raketnim napadima unatoč ruskim tvrdnjama o smanjenju svoje vojne aktivnosti u regiji, javlja Sky News.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tazJHqMczF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b1sBLFpfdb — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 1, 2022

7:38 - Ukrajinske snage izvijestile su da se nastavlja djelomično povlačenje ruskih snaga iz sjevernog Kijeva prema granici s Bjelorusijom. "Ruske snage su sa sobom ponijele i opljačkanu imovinu. U nekim područjima koja su okupirale ruske snage od ukrajinskih tvrtki tražilo se da posluju u ruskim rubljama. Ukrajinske snage uništile su tri tenka, dva oklopna vozila, dva vozila i dva topnička sustava. Oborili su i bespilotnu letjelicu (UAV) 'Orlan-10", stoji u izvješću. BBC nije neovisno provjerio ove tvrdnje.

7:30 - Ruske snage u četvrtak su zaplijenile 14 tona humanitarne pomoći iz autobusa koji su išli za Melitopolj u južnoj Ukrajini, izjavila je Irina Vereščuk zamjenica ukrajinskog premijera. Rekla je da su hrana i lijekovi bili utovareni u 12 autobusa.

7:22 - Rusija je obećala da će danas otvoriti rutu za evakuaciju između opkoljenog grada Mariupolja i Zaporižja. Procjenjuje se da je 170.000 ljudi ostalo zarobljeno u Mariupolju koji se tjednima suočava s bombardiranjem.

7:05 - Ukrajina bi danas trebala evakuirati desetke tisuća civila koji su još uvijek zarobljeni u opkoljenom gradu Mariupolju. Ruske snage zadržale su u četvrtak kolonu od 45 autobusa na putu prema gradu. Provjerene snimke dronom iz unutrašnjosti Mariupolja zabilježile su razmjere katastrofe. Grda je potpuno uništen.

This is what Putin thinks the #Russian world should looks like. Drone footage shot in the destroyed city of #Mariupol. pic.twitter.com/Y8Xple2SIp — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022

6:58 - Protiv ruske vojske pokrenuto je 3.457 kaznenih predmeta, priopćilo je ukrajinsko tužiteljstvo

The Prosecutor Office 🇺🇦 has already opened 3457 criminal cases against RF military. The article "violation of the rules & customs of war." The worst - killing of citizens, violence, kids abuse, torture. Docs of facts. The impact for the RF - disastrous in all jurisdictions. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2022

6:46 - Regionalni guverner ruskog grada Belgoroda optužio je ukrajinske vojne helikoptere za napad na skladište nafte u gradu. Vjačeslav Gladkov je u petak ujutro na svom Telegram kanalu rekao da su požar izazvali zračni napadi dvaju ukrajinskih helikoptera. Ranije je rekao da su dvije osobe ozlijeđene, ali da nisu životno ugrožene. Stanovnici obližnjih ulica evakuirani su dok vatrogasci gase požar. Belgorod se nalazi sjeverno od granice s Ukrajinom, javlja BBC.

⚡️⚡️⚡️Local authorities blame the fire at an oil depot in #Belgorod on an air strike by the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/uRFbIGIuRn — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

6:40 - Ruska novinska agencija RIA citirala je ruskog dužnosnika ministarstva vanjskih poslova koji je rekao da zemlja neće tražiti od Europske unije da ukine sankcije. Nikolaj Kobrinets, šef odjela za europsku suradnju u ministarstvu, rekao je da Kremlj ima dovoljnu "maržu sigurnosti" i da se sankcije neće ukidati. "Europska unija nije centar svemira", rekao je Kobrinets.

6:10 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je dvojici generala oduzeo vojni čin, dodajući da ih je "nešto spriječilo da utvrde gdje je njihova domovina" i da su "prekršili svoju vojnu prisegu na vjernost ukrajinskom narodu". Zelenski je rekao da je jedan od generala bio na čelu unutarnje sigurnosti u SBU, glavnoj obavještajnoj agenciji, dok je drugi bio šef SBU u Hersonu, prvom većem gradu koji je pao u ruke Rusa. Nisu navedeni drugi detalji o generalima ili njihovoj sudbini, piše Sky News.

6:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je rekao da je situacija na jugu i regiji Donbasa i dalje izuzetno teška i ponovio da Rusija jača snage u blizini opkoljenog grada Mariupolja. "Bitke su pred nama. Još uvijek moramo ići težim putem kako bismo dobili sve što želimo", rekao je u kasnonoćnom video obraćanju, prenosi Reuters. Vojni zapovjednik Kijeva Mikola Žirnov priopćio je u četvrtak kasno navečer da se situacija u glavnom gradu Ukrajine donekle ublažila. No, borbe su se, dodaje, nastavile na periferiji grada.

Žirnov je naglasio da se civilna infrastruktura obnavlja i napomenuo da je u četvrtak bilo mirno te da ukrajinska vojska i službe spašavanja "čiste i razminiraju oslobođena područja".

Ipak pozvao je stanovnike Kijeva da budu oprezni i slušaju upozorenja o zračnim napadima, javlja Dpa.

Britanska vojna obavještajna služba priopćila je da Rusija preraspoređuje svoje snage iz Gruzije kako bi pojačala invaziju na Ukrajinu. "Između 1200 i 2000 ruskih vojnika reorganizira se u taktičke skupine", priopćilo je britansko Ministarstvo obrane.

5:50 - Ruska vojska želi zadržati svoju prisutnost u istočnoj i južnoj Ukrajini, objavio je u petak ukrajinski glavni stožer.

Generali su govorili o pokušajima Rusije da uspostavi vlast u okupiranim regijama Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson. Očekivalo se da će se borbe nastaviti na tim područjima, prenosi Dpa.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski već je upozorio da Rusija planira pseudoreferendum u južnoj ukrajinskoj regiji Herson o formiranju "narodne republike" poput onih koje su proglašene u istočnim ukrajinskim separatističkim područjima.

No, generali su također rekli da ruske jedinice nisu uspjele nigdje zauzeti novi teritorij. Istočni ukrajinski grad Harkov i dalje je granatiran, ali pokušaj proboja u blizini grada Izjuma nije uspio.

Rusko napredovanje u južnoj ukrajinskoj regiji Mikolajiv također je bilo neuspješno. Na sjeveru su se neke ruske jedinice povukle. Moskva je poručila da će ruske snage smanjiti svoje napade na Kijev i koncentrirati se na ofenzivu u Donbasu.

Zelenskij je bio oprezno optimističan. "Siguran sam da je svakome od vas vrlo ugodno čitati vijesti i vidjeti kako se naši ukrajinski gradovi postupno oslobađaju od okupatorskih snaga", rekao je u video poruci. No, upozorio je da nije vrijeme za opuštanje.

5:45 - Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) kaže da im je Ukrajina sada rekla da su ruske trupe sada izašle iz Černobila. IAEA je priopćila da su ruske snage "pismeno prenijele kontrolu nad nuklearnom elektranom na ukrajinsko osoblje".

Osoblje u tvornici reklo je da na mjestu više nema "outsajdera", iako je IAEA ranije rekla da to nije u mogućnosti potvrditi. Ruske trupe preuzele su kontrolu nad Černobilom na početku svoje invazije na Ukrajinu.