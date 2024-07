U Njemačkoj morate dobro paziti: Ako se nećete držati pravila prijeti vam kazna od 50 000 eura

U Njemačkoj , dom je vaše utočište, ali i mjesto gdje vrijede stroga pravila koja moraju poštivati svi građani, bez iznimke. Gotovo sve aktivnosti koje bi mogle narušiti mir susjedstva su strogo regulirane, čak i u vlastitom domu, a prekršitelji mogu biti suočeni s drakonskim kaznama koje dosežu i do 50.000 eura.

Jeste li znali da postoje specifična vremenska pravila koja reguliraju buku i aktivnosti u Njemačkoj? Prema njima, jako drže do noćnog odmora i traje od 22 sata do 6 sati ujutro, tijekom kojeg su zabranjeni svi radovi koji proizvode buku. To uključuje ne samo građevinske radove, već i aktivnosti kao što su usisavanje ili košenje travnjaka. Nedjeljom i državnim praznicima također vrijede posebna pravila koja zabranjuju bučne aktivnosti, čak i u vlastitom dvorištu ili stanu. Ovo se odnosi na upotrebu tehnologije poput perilica posuđa ili rublja, koje ne smijete koristiti u određenim vremenskim intervalima kako ne biste uznemiravali susjede, piše Fenix magazin.

Podnevni odmor je još jedno vrijeme u danu koje je regulirano zakonom. Od 15 sati do 17 sati, osim ako nije drugačije dogovoreno, zabranjene su aktivnosti poput bučnog pranja rublja ili usisavanja. U tim satima tehnologija treba biti u stanju mirovanja kako bi se poštovao mir susjedstva. Ako se ne pridržavate ovih pravila, možete biti suočeni s ozbiljnim novčanim kaznama koje dosežu i do 50.000 eura. Stoga je važno da svi građani Njemačke budu svjesni ovih propisa kako bi se održao miran i ugodan život u zajednici.

