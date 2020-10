Zaiskrilo između Bulja i Škore: 'Hajde vi meni recite o čemu ću ja govoriti. Hajde slobodno'

Saborski zastupnici na današnjoj sjednici raspravljala li su danas Prijedlogu zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjenama Zakona o kreditnim institucijama koji su dio paketa mjera za smanjenje rizika kojima se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom EU.

S obzirom da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozitivan na koronavirus, predsjedavajući umjesto njega je Furio Radin.

VIDEO: Sjednica Sabora

- Član HSLS poziva ljude da potpišu peticiju protiv HGK, pa neki su to radili i ranije - poručio je Nikola Grmoja i zatražio povredu poslovnika već na samom početku sjednice nakon govora Darka Klasića. No, Radin mu je poručio kako je to prva replika današnjeg dana, a ne povreda poslovnika.

Nakon što je nekoliko zastupnika tražilo povrede poslovnika što protiv otvorenog govora Stipe Mlinarića iz Domovinskog pokreta ili protiv jedini drugih, Furio Radin pročitao im je što se nalazi u poslovniku kao povreda te istaknuo: - Nemojmo se igrati s povredom poslovnika.

Naime, nakon što se Mlinarić obratio zastupnicima u slobodnom govoru Branko Bačić je tražio povredu poslovnika zbog iznošenja laži, pa mu je Radin rekao da to nije u povredi poslovnika. Potom je Miro Bulj iz Mosta tražio povredu poslovnika Branku Bačića.

Radin je kazao zastupnicima: - Nemojte tražiti povredu poslovnika kad nje nema. Dat ću vam opomenu.

Njegov zahtjev nije omeo zastupnike, pa je nekolicini njih podijelio opomene te je zatražio pet minuta stanke. Među zastupnicima koji su dobili dvije opomene su Stipo Mlinarić i Ante Deur.

Nakon kratke stanke, Deur je dobio opomenu jer nije bio prisutan te je izgubio pravo govora.

- Borio sam se za ovu zemlju. Brat mi je poginuo za ovu zemlju. Opomene mi ne znače ništa - kazao je Stipo Mlinarić, nakon čega je dobio treću povredu poslovnika čime je izgubio pravo govora na sjednici.

O pravosuđu su govorili Nikola Grmoja i Anka Mrak Taritaš, te su pozvali na promjene. O raketiranju Banskih dvora osvrnuo se Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista.

- Apsurd današnje situacije kad bi htio likvidirati državni vrh ne bi trebao gađati Banske dvore već klub u Slovenskoj - istaknuo je i dodao: - Ako netko bude htio napraviti atentat u Hrvatskoj, adresa nisu Banski dvori već neki opskurni klub

Pozvao je žene da odu na pregled grudi s obzirom da je danas Dan borbe protiv raka dojke.

Prije nego što je Branko Bačić imao otvoreno izlaganje u ime HDZ-a, Miro Bulj je zatražio povredu poslovnika.

- Tražim povredu poslovnika. Kako je moguće da čovjek koji nije saborski zastupnik, već je glasnogovornik HDZ-a, može ući ovdje i brifirati Branka Bačića? Kako ste vi omogućili, gospodine predsjedavajući, da on maršira ovdje? Ovo je prišlo svaku mjeru - istaknuo je Bulj.

Radin mu je kazao da je u pravu ako je to bilo, te da to nije vidio. Povredu poslovnika zbog dolaska glasnogovornika HDZ-a tražila je i Sandra Benčić iz platforme Možemo. Predsjedavajući Furio Radin im je kazao kako su u pravu i da on to nije vidio.

Saborskoj oporbi, koja je u srijedu prozvala HDZ jer ne želi osnovati istražno povjerenstvo koje bi utvrdilo eventualna ometanja ili druge nedopuštene utjecaje vlasti na neovisne istrage, Branko Bačić (HDZ) uzvratio je da ovlasti kakve bi oni dali povjerenstvu nije imala ni OZNA.

"Razumijem nervozu oporbe, jer im uradak na kojem su radili tjednima ne može proći u Saboru. Napravili su akt koji može pisati osoba koja živi u '47., '48. godini prošlog stoljeća, koja ne zna da je stvorena hrvatska država u kojoj je sudbena vlast neovisna“, rekao je Bačić u raspravama na slobodnu temu.

Oporbi je poručio da vladajuća većina neće donijeti odluku o osnivanju koja je protuzakonita i protuustavna. "Zato ste nervozni i skačete s povredama Poslovnika koje su ispod razine zastupnika", rekao je kolegama odbacujući njihove prozivke da se HDZ zapravo ne želi obračunati s korupcijom i kriminalom.

Grmoja: Ako itko zna kako OZNA funkcionira, zna HDZ

"Ako ijedna stranka i Vlada radi na suzbijanju korupcije i kriminala, onda je to ova Vlada, koja je omogućila potpunu neovisnost DORH-a, USKOK-a i policije", ustvrdio je Bačić predbacujući oporbi kako bi u Sabor pozivala suce da govore o predmetima koji se vode.

"Vi unaprijed želite procesuirati hrvatsko sudstvo i Ustavni sud i DORH", uzvratio im je.

"Ako itko zna kako OZNA funkcionira, znate vi iz HDZ-a, jer nigdje nema više bivših partijaša i udbaša nego u HDZ-u, pravosuđe ste vi iskadrovirali sa svojim kumovima", odgovorio mu je Nikola Grmoja (Most).

Grmoja kaže da rasprava o osnivanju povjerenstva nije rasprava o pravu, nego politička rasprava. "Ne trebaju nam fiškalski argumenti, rasprava je politička i svodi se samo na jedno, želimo li se ili ne obračunati s korupcijom, ili još plastičnije - što krije 'neznajući' Andrej Plenković", rekao je.

Sandra Benčić ne slaže se s premijerovim ocjenama da je istražno povjerenstvo preširoko postavilo istragu i da dovodi u pitanje nezavisnost sudstva.

Nezavisnost sudstva ne podrazumijeva zabranu nadzora nad radom pravosudnog sustava, kaže zastupnica i dodaje kako je premijer svojim izjavama htio "prodati kvaku 22", odnosno htio je da se povjerenstvo bavi Janafom, pa bi, kad počne sudski postupak, po zakonu moralo prestati s radom.

Osim toga, dodala je, kad se radi na pojedinačnom slučaju, premijer može reći da se radi o individualiziranoj krivnji, ali kada bi se analizirale sustavne manjkavosti borbe protiv korupcije, tada bi na vidjelo izašlo da je upravo HDZ stvorio i održava sustav koji je neotporan na korupciju i političke utjecaje.

"Zato se HDZ sada napokon boji, zato je premijer, nakon što je vidio da istražno povjerenstvo ne želi biti šou za javnost, podvio rep i odlučio ipak ga ne podržati", ustvrdila je.

Prijedlog zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjenama Zakona o kreditnim institucijama koji su dio paketa mjera za smanjenje rizika kojima se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom EU privukao je pažnju zastupnika.

Mostov Miro Bulj prilikom završnog govora u ime svojeg kluba počeo je govoriti o tome kako je HDZ obmanjivao ljude uloživši novac u Imotski prije lokalnih izbora, te kako to nije bilo korektno od HDZ-ovog Marka Pavića koji je porijeklom od tamo. Miroslav Škoro koji je u tom trenutku bio predsjedavajući opomenuo ga je da se drži teme, a to je Prijedlog zakona o sanaciji kreditnih institucija.

- Molim? Hajde vi meni recite o čemu ću ja govoriti? Ajde slobodno. Imate 12 sekundi. Ajde recite mi o čemu ću ja govoriti. A o 22 milijarde je prvo Pavić govorio, a to nije bilo o financijskim institucijama - kazao je Bulj Škori.