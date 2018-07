Zaštićeni stanari posvadili vladajuće

Za jučer najavljeno glasovanje o Zakonu o najmu stanova, koji bi vlasnicima sa zaštićenim najmoprimcima omogućio da do rujna 2023. konačno uđu u posjed svoje imovine, još jednom je odgođeno, ovaj put zbog protivljenja dijela stranaka vladajuće koalicije. Iz Ministarstva graditeljstva ipak poručuju da nema razloga za brigu te da će zakon biti donesen 1. srpnja. No, kako doznajemo, uoči današnje odluke o odgodi glasovanja unutar vladajuće koalicije odvijala se prava mala drama.

Računice s kvorumom

Najnoviju kampanju protiv zakona u tjednu na izmaku pokrenuli su SDP i HSS, tvrdeći da je on nepravedan prema zaštićenim najmoprimcima, a na raspravi u četvrtak nenadano im se pridružio i SDSS, tražeći da se zakon uputi u treće čitanje. Predsjednik te stranke Milorad Pupovac procijenio je da bi predloženi zakon bio nepravedan prema zaštićenim najmoprimcima i zatražio od resornog ministra Predraga Štromara da se tim ljudima zakonom zajamči da gubitkom statusa neće ostati bez krova nad glavom.

Pupovcu se u kritikama pridružio i Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a pa je postalo jasno kako vladajuća koalicija bez pomoći sa strane ne može računati na donošenje zakona sa 76 ruku. U četvrtak navečer zato se krenulo u zbrajanje zastupnika izvan vladajuće koalicije koji bi mogli dići ruku za predloženi zakon, a vladajući su oči uprli u Most, no ni od tamo nisu uspjeli dobiti potporu. Dvoje je mostovaca, naime, odlučilo glasovati protiv zakona, a preostali su, kako doznajemo, bili spremni jedino ne sudjelovati u glasovanju ako bi se zakon donosio “običnom” većinom od najmanje 39 ruku. No, kako postoje prijepori i o tome radi li se o običnom ili organskom zakonu, za koji je potrebna većina svih zastupnika, i od toga se odustalo i u petak ujutro konačno je odlučeno da će se glasovanje ipak odgoditi.

U Ministarstvu graditeljstva kažu kako ih je protivljenje koalicijskih partnera “u zadnji čas” iznenadilo jer na redovitim konzultacijama unutar vladajuće koalicije prije nisu iznosili nikakve kritike niti prijedloge vezane uz ovaj zakon. No, naš izvor je siguran kako će se nesuglasice izgladiti u iduća dva tjedna jer je, kaže, ono što traže partneri već predviđeno zakonom i neke će se odredbe samo dodatno precizirati kroz amandmane koje će Vlada prihvatiti.

– SDSS traži da se u zakonu precizira mogućnost rješavanja problema za svakog zaštićenog najmoprimca, a mi smo takve mjere predvidjeli, od prednosti u programu POS-a i subvencioniranih stambenih kredita, pravo prvokupa stanova i prvonajma POS-a, prednosti pri upisu u starački dom, a sada se može zakonom preciznije propisati koja se mjera odnosi na koji slučaj i problem je riješen – kaže naš izvor.

Vlasnici prijete

Protivljenje dijela vladajućih stranaka unijelo je paniku i u redove vlasnika, koji očekuju da im se nakon 70 godina konačno osigura raspolaganje njihovim vlasništvom. Iz udruge Vlasništvo i posjed poručuju kako su i dalje spremni na suradnju, ali da će ovoga puta, ne donese li se zakon, ići na skupnu tužbu, koja bi državu mogla koštati milijarde kuna.