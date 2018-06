Država pet godina plaća 30-51% rate

Vlada se s jučerašnje sjednice potrudila poslati poruku da se, unatoč kritikama koje joj stižu sa svih strana, pa i od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, itekako brine o demografiji.

Saboru je tako u drugo čitanje uputila zakon po kojemu će pravo na dječji doplatak steći još 154.000 djece. Poticaj natalitetu trebao bi dati i prijedlog izmjena Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, koji je upućen u hitnu saborsku proceduru. Budući da je ova vrsta subvencija lani izazvala velik interes građana (na natječaj ih se javilo 2399), subvencioniranje će se produljiti na još tri godine. Predloženi zakon Sabor bi trebao donijeti prije ljetne stanke kako bi se mlade obitelji na natječaj mogle javiti već u rujnu. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar ističe da će se odobriti svi zahtjevi s urednom dokumentacijom, bez obzira na to koliko ih bude.

Demografska mjera

Izmjene zakona predvidjele su produljenje subvencije na pet, umjesto dosadašnje četiri godine, no mijenja se iznos subvencija. Do sada je država svim korisnicima plaćala polovicu mjesečne rate stambenog kredita, a za nove kredite pokrivat će između 30 i 51 posto rate, ovisno o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj se kupuje stan. Povod takvoj izmjeni je činjenica da je čak 66 posto dosadašnjih subvencija otišlo u najrazvijenija područja, u kojima živi i najviše stanovništva pa je Vlada odlučila dodatno poticati kupnju stanova u manje razvijenim gradovima i općinama. No valja primijetiti da se u razvijenim područjima poput Zagreba subvencija spušta s 50 na 30 posto, dakle znatno, dok se ona u najnerazvijenijim krajevima diže za samo jedan postotni bod pa je pitanje hoće li takav rast subvencija doista potaknuti naseljavanje u demografski najugroženija područja. Ipak, Štromar ističe da je riječ o mjeri usmjerenoj i na demografiju.

– To je ujedno i demografska mjera – u ovih šest-sedam mjeseci korištenja subvencija rođeno je više od 200 djece – rekao je Štromar. Da je Vlada u izradi ovog zakona vodila računa o demografiji, svjedoče i odredbe po kojima će se razdoblje subvencioniranja kredita produljiti za dvije godine za svako dijete rođeno ili posvojeno za vrijeme subvencije. Za dvije dodatne godine produljit će se i subvencije za obitelji čiji član ima utvrđen invaliditet veći od 50 posto tjelesnog oštećenja. Štromar očekuje i povoljne kamate za stambene kredite s državnom subvencijom – maksimalna stopa je 3,75 posto, no kako su lani neke banke nudile i ispod tri posto, uvjeren je da će kamate biti i niže.

Štromar je odbio kritike predsjednice države na demografsku politiku Vlade poručujući da je Vlada za pronatalitetne politike osigurala 1,9 milijardi kuna.

– Ministarstvo graditeljstva u ovoj godini osiguralo je 42 milijuna za subvencioniranje stambenih kredita, a za koju godinu to će doći na 200 milijuna kuna godišnje. To je način kako se treba raditi i neka svatko radi svoj posao – rekao je Štromar.

Iz Vlade je Saboru poslan i konačni tekst Zakona o najmu stanova, na temelju kojeg bi vlasnici nekretnina u kojima su zaštićeni najmoprimci u svoje vlasništvo trebali ući najkasnije 1. rujna 2023. godine. Za zaštićene najmoprimce predviđen je niz mjera koje bi im trebale olakšati izlazak iz nekretnina koje sada koriste. Među ostalim, imat će prednost pri upisu u domove za starije, ali i u programu poticane stanogradnje. Ako se odluče na stanove u POS-u, za izlazak iz onih kojima se koriste dobit će rok od dvije godine nakon što kupe stan u POS-u. Na pitanje zbog čega se u takvim slučajevima odugovlači s povratom nekretnina vlasnicima, Štromar je kazao kako je procijenjeno da je to optimalno rješenje.

