Zaprešićani izvan sebe jutro nakon ogromnog požara: 'Do 6 se nije moglo disati od smrada. Gušilo me'

"Do 6 ujutro vani se nije moglo disati od smrada... Ja sam inače srčani bolesnik... Mene je gušilo, nisam mogla prestati kašljati... Još uvijek se osjeti smrad, ali ne u tolikoj količini", rekla nam je Zaprešićanka, jutro nakon velikog požara na odlagalištu otpada tvrtke Eko-flor. Ali kaže, prisiljena je izaći, kao i svi ostali. "Užas", dodaje. Osim smrada, građani Zaprešića žale se i na nedostatak informacija. Iz Ravnateljstva civilne zaštite rekli su da je kvaliteta zraka dobra. "Požar skladišta plastike u Zaprešiću stavljen je noćas oko 4:45 sati pod kontrolu vatrogasaca te se još uvijek gasi, ima još manjeg otvorenog plamena i izdimljavanja. Veliku pomoć u gašenju otvorene vatre noćas su pružili roboti kojima su daljinski upravljali pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite.

Tijekom noći djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" obavili su mjerenja te su rezultati pokazali da je kvaliteta zraka dobra te je Stožer civilne zaštite Grada Zaprešića donio odluku da djeca mogu u škole i vrtiće uz preporuku da borave u zatvorenom prostoru. Na terenu su i pripadnici Crvenog križa Zaprešić koji gasiteljima osiguravaju okrjepu", navode.

Unatoč tome, građani su na mobitele jutros dobili još jedno upozorenje SRUUK sustava da ne otvaraju prozore. "Zbog požara i dima, skladište plastike Zaprešić. Zatvorite sve prozore i ne izlazite van bez potrebe! Više na 112", piše u poruci upućenoj stanovnicima Zaprešića i okolice.

VEZANI ČLANCI:

Sinoć su građani u šoku gledali golem i plamen i crni dim koji je sukljao. "Išao sam s posla. Mislio sam da nam kuće gore, ali kako smo se približavali, shvatio sam da gori skladište. Sve mi je bilo jasno. Vidite i sami koje su to količine zapaljive ambalaže. Tko zna što je tu bačeno? Svega ima, tko to kontrolira... Tko zna zašto je buknulo", ispričao je za 24sata prvi stanovnik do samog skladišta.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.

FOTO/VIDEO Požar u Zaprešiću: Veći dio ugašen tijekom noći, sudjelovali i roboti