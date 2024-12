VREMENSKA PROGNOZA

S kišom je gotovo? Za jednu regiju izdana su upozorenja, a evo kakve su prognoze za snijeg

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 3 do 6, a na Jadranu između 11 i 15 °C, dok na s sutra očekuje najniža temperatura zraka između -4 i 0, a na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna uglavnom od 5 do 9, a na Jadranu između 12 i 15 °C