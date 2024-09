Žandari Ace Srbina uhitili su Vulina i odveli u Glavnjaču na hlađenje, što je Seve pozdravila

Subota 7. 9. 2024.

Mučitelj hrvatske braniteljice, majke i pjevačice Severine, zloglasni Aleksandar Vulin uhićen je jučer na Bajakovu, gdje je kontrolirao tko ulazi u Srbiju. Žandari Ace Srbina ubacili su ga u maricu i odveli u Glavnjaču na hlađenje. Seve turbo nacionale pozdravila je ovaj potez Ace Srbina i rekla da će se, ako tako nastavi i uhiti i Jelenu Karleušu, smilovati i doći na rođendan malog Acinog Danila. Naime, Danilo je obećao drugarima da će mu pjevati Sevka i kada je čuo da je tatin ludi prijatelj mučio Sevku i da se ona naljutila na tatu, pao u depresiju. Kako Severina nije srca kamenoga, obećala je da će pjevati malom Danilu i svim ostalim sinovima i kćerima tajkuna Ace Srbina, čiji su rođendani sada u pitanju, ako joj tata učini "plezir" i uhiti Karleušu.

Nedjelja 8. 9. 2024.

Hrvatska je pobijedila Poljsku u Osijeku. Gol je postigao medicinski fenomen Luka Modrić na pragu svoje 39. godine i to je izazvalo euforiju u redovima hrvatskih navijača, ali ne i u krovnim nogometnim organizacijama Uefi i Fifi, koje su odmah nakon utakmice organizirale konferenciju svojih kriznih stožera. Nakon samo pola sata vijećanja, odaslana je vijest koja je do temelja potresla nogometni svijet. Luki Modriću, kapetanu hrvatske nogometne vrste, zabranjuje se igranje nogometa dok se ne utvrdi u čemu je tajna njegove dugovječnosti. U Uefi kažu da njegova dugovječnost obeshrabruje mlade da igraju nogomet, jer uz takve kao on, nikada neće doći na red, da je Fifa poslala grupu eksperata na Velebit, jer se pojavila informacija da Luka ima čarobni napitak koji mu daje snagu, a koji mu druidi s Velebita spremaju i šalju u bočicama. Jesu li rašlje osječkog gola presudile našem kapetanu?

Ponedjeljak 9. 9. 2024.

Članovi Domovinskog pokreta, Autohtonog domovinskog pokreta, Čistog domovinskog pokreta i Totalno autentičnog domovinskog pokreta prosvjeduju ispred škola diljem Hrvatske, tražeći da se riješi jedan od osnovnih problema hrvatskog školstva. Kako je većina vodstva u tim strankama obrazovana na mladim sveučilištima diljem Bosne i Hercegovine, malo su bili zapostavili obrazovanje u domovini, pa su sada odlučili nadoknaditi gradivo. Ultimativno traže da svaki školski dan u školskoj godini koja je počela započne recitiranjem himne RH, Lijepom našom. Paralelno s tim zahtjevom, u saborsku su proceduru uputili zahtjev da se promijeni melodija naše himne, jer je Penavi javljeno da je Lijepu našu komponirao neki Josif iz Vinkulje, koji je pokopan u Novom Sadu i da to nikako nije u redu. "Dok se ne komponira nova, tražimo da se samo recitira, ali svaki dan", izrecitirali su svoj zahtjev predsjednici četiri domovinsko pokretne stranke i otišli svaki na svoju stranu.

Utorak 10. 9. 2024.

Neredi u Splitu! Deseci tisuća pripadnika Torcide su na ulicama, ceste prema gradu zakrčene su automobilima. Svi idu prema Poljudu kako bi izrazili oduševljenje potezom narodne klupske uprave, koja je nakon samo nekoliko mjeseci smijenila sportskog direktora Kalu i dva dana prije derbija s Dinamom u Maksimiru prodrmala temelje vlastitog kluba. Čestitke upravi Majstora s mora stižu sa svih strana. Naime, običaj je da se klupske uprave trude omogućiti što bolje uvjete prvoj momčadi, običaj je da se dovedu neki novi igrači i da se radi sve kako bi klub imao bolje rezultate. Očajni zbog dugogodišnjeg kaskanja za Dinamom, u Hajduku su se odlučili za inovativan pristup i klub doveli na rub uništenja. Nakon ovoga, barem se ne može reći da nisu sve pokušali...

Srijeda 11. 9. 2024.

Sve svjetske agencije javljaju o neuspjelom pokušaju državnog udara u Hrvatskoj! Čim su doznali da je Plenki poletio Zelenskom dati savjet kako da okonča rat u Ukrajini i kako da oslobodi SAO Krim, Donjeck i Lugansk. Kasnijom rekonstrukcijom utvrđeno je da se teroristička grupa, koja je imala namjeru nasilno preuzeti vlast u našoj maloj napaćenoj domovini, spustila ruskim helikopterom na Trg bana Jelačića i krenula prema Markovu trgu. Helikopter je u zračni prostor ušao iz smjera prijateljske Republike Srpske, navodno iz smjera Laktaša. Tko zna kako bi se ovaj pokušaj puča završio da nije bilo prisebnog Goge Grlića Radmana, koji je, dok su svi ostali panično bježali pred teroristima, parkirao kamion pun eutanaziranih svinja u Radićevu ulicu i tako stvorio nepremostivu prepreku teroristima, koji su pobjegli u nepoznatom smjeru. Navodno su se zabarikadirali u restoranu Tač, gdje su ih okružile redarstvene snage.

Četvrtak 12. 9. 2024.

Kakav sretan kraj drame koja je potresla junačku Cetinsku krajinu! Na ušću Cetine pronađen je živ i zdrav M.B. (52) iz Suhača, čiji je nestanak prijavljen jutros. Obitelj je prijavila nestanak oko podneva, kada je krenula opsežna potraga korita Cetine, jer se M.B. uputio prema izvoru provjeriti kupa li se netko u njemu. Kako je cijelo jutro padala kiša i diglo se strašno nevrijeme, žena ga je upitala je li normalan, ali M.B. je samo jače stisnuo kuburu za pasom, popravio uniformu alkarskog momka i krenuo braniti rodnu grudu, jer je uvijek bio prvi kada je trebalo. Nažalost, kiša je podignula razinu vode u Cetini, stvorila se bujica, zahvatila nesretnog čovjeka i on je nestao ispod površine. Kada su svi već digli ruke od mogućnosti da je M.B. preživio, on je izronio u blizini Omiša. Izvukli su ga iz rijeke kod Radmanovih mlinica. Navodno je došao sebi, nakon drugog kila janjetine.

Petak 13. 9. 2024.

Ljudi moji, je li to moguće! Hajduk je golom Marka Livaje pobijedio Dinamo u Maksimiru. Genijalna šok-terapija zalutalog amatera Bilića koji je bizarnom igrom sudbine sjeo u fotelju prvog čovjeka Hajduka urodila je plodom. Momci iz Našeg Hajduka već su spakirali kofere, a onda je mali Prpić uzeo balun, pogledao prema tribinama, pogledom potražio Iris, ona mu je viknula "daj je mom Marku", Rino je s klupe kriknuo "avanti!", mali je dodao Marku, s tribina se opet oglasila Iris viknuvši "pucaj, amore mio" i Marko je spremio balun u Dinamovu mrežu. Ostalo je povijest. Hajduk je spašen. Do idućeg kola.