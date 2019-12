Grabar-Kitarović: Ovo je bila bitka deset na jednog

Aktualna predsjednica i predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović obratila se svojim simpatizerima i brojnim HDZ-ovcima. Podsjećamo, prema dosadašnjim rezultatima Zoran Milanović i ona idu u drugi krug.

Predsjednica je ušla u dvoranu uz pjesmu Viva Croatia. Kraj nje i njezin suprug Jakov Kitarović.

- Hvala vam lijepa. Dragi birači, koji ste danas izašli na izbore hvala vam što ste pokazali koliko je bitno da se hrvatski predsjednik bira iz naroda. Hvala vam na tome. Čestitam svim neću reći protukandidatima, odnosno sukandidatima. Zahvaljujem svima koji su mi omogućili ulazak u drugi krug do konačne pobjede. Ovo je bila bitka deset na jednog. Imala sam jakog sukandidata na svom političkom spektru, za razliku od Zorana Milanovića. Idemo na pobjedu.

- Hvala vam svima na tome. Želim posebno zahvaliti našim hrvatskim braniteljima. Oni su ljubav za Hrvatsku dokazali u najtežem trenutku kako bi naša djeca mogla živjeti bolje.

Brojni HDZ-ovci počeli su skandirati Vukovar.

- Želim se zahvaliti mladima, pogotovo onima koji su izašli prvi puta na izbore. Vi ste rođeni u miru u demokratskoj i slobodnoj Hrvatskoj. Vi ste budući lideri koji će preuzeti kormilo Hrvatske jer ovu Hrvatsku radimo za vas i za vašu djecu. Nikako za prošlost. Večeras ovdje ponosno, no s osjećajem poniznost obraćam se od Slavonije do Dalmacije da date glas za Hrvatsku. Bit će to glas za pet godina žestoke borbe. Kao što sam dosad govorila, svakodnevna borba za budućnost. Naše društvo je ideološki podijeljeno, a nama je toga dosta. Treba nam borba za veće plaće. Trebamo dati priliku pametnoj, a ne podobnoj Hrvatskoj. Treba nam optimizam i samopouzdanje. Znamo da možemo bolje. Pokazali smo to u ratu, pokazujemo to u sportu, znanosti...zašto da to ne pokažemo i u politici. Zajedništvo znači da smo zajedno oko istih ciljeva. zajedništvo je ključ uspjeha u miru. Svi smo mi Hrvatska.Jednake prilike za sve. Ovo su izbori na kojima se bira osoba koja će biti s narodom koja će slušati što vi želite reći, a ne oni koji su u salonima i skupim automobilima.

- I boriti se za naše interese, a ne sjediti u zapećku. Vaše povjerenje je moja najveća ovlast. Vi, a ne ja ste u središtu moje politike.

Grabar -Kitarović posebno se obratila onima koji nisu glasali za nju.

- Znam da su neki od vas željeli izraziti poruku. Jasna mi je. No, sad nije vrijeme da se ponovno dijelimo. Petnaest godina je trebalo da vratimo zajedništvo u Hrvatsku.

- Kao hrvatski domoljubi ne možete ne voljeti Hrvatsku.

Grabar-Kitarović obratila se onima koji žele da se glasanje za predsjednika prebaci u Saboru i istaknula da ljudi koji su glasali su pokazali da to ne žele, te neka se ljudi zapitaju zašto se to želi.

- Nakon Božića krećemo opet žestoko jer Hrvatska je ponosna i snažna država. Hrvatska nije slučajna država, Hrvatska je namjerna država - istaknula je Grabar-Kitarović na što je počelo skandiranje 'Hrvatska'.

- Neka naša Hrvatska bude Hrvatska za sve. Nek vam je svima sretan i blagoslovljen Božić. Nek nam vječno živi - poželjela je predsjednica.