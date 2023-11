Zagrepčani probdjeli noć uz strašnu grmljavinu, neki nevrijeme prijavili na EMSC? 'U panici sam sve gasila'

"Kao da je pogodilo negdje u dvorištu zgrade", rekla nam je čitateljica iz Zagreba o noćašnjem nevremenu. "Stvarno sam u prvi trenutak pomislila da je potres. Probudila me iz sna grmljavina kakvu dugo nisam čula. A uplašila su se i moja djeca koja su mi odmah dotrčala u krevet i dugo još nisu mogla zaspati", ispričala nam je majka Ivana iz Zagreba. "Probudio me jaki udar groma, činilo se kao i da se kuća zatresla, a to se ponovilo nekoliko puta. U panici sam odlučila ugasiti svu tehničku opremu iz struje za svaki slučaj jer sam brojala sekunde od bljeska munje do udara groma i činilo mi se vrlo kratko i da je udar blizu. To mi sve nije pomoglo da lakše ponovno zaspim. Iako je kratko trajalo, do jutra sam budna čekala da se sve smiri", još je jedno iskustvo čitateljice. Olujno nevrijeme probudilo je mnoge u glavnom gradu, a neki su izgleda, promjenu vremena zamijenili za potres. Tako EMSC piše kako je "moguće u Hrvatskoj zabilježen potres". Naravno, nikakve seizmičke aktivnosti nije bilo.

Prognoza je najavljivala snažnu promjenu vremena. DHMZ je za danas cijeli dan prognozirao kišu, moguće i obilnu, pogotovo na Jadranu. U najvišem gorju mogući su susnježica i snijeg. Ipak, poslijepodne vrijeme bi se trebalo smiriti na sjevernom Jadranu i na sjeveru Hrvatske. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, ponegdje na udare i jak. Na Jadranu umjereno i jako, lokalno i olujno jugo te jugozapadnjak. Zatim bura, ponajprije na sjevernom dijelu, a poslijepodne i u Dalmaciji, navečer u jačanju.

Sutra umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, osobito u Lici te u Dalmaciji gdje su još u noći lokalno mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom, u najvišem gorju Gorskog kotara i Like susnježica i snijeg. U drugom dijelu dana djelomično razvedravanje uz postupan prestanak oborina, najkasnije na krajnjem jugu. Vjetrovito uz umjeren do jak, na udare ponegdje olujan sjeveroistočnjak. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Temperatura zraka većinom od 4 do 9, krajem dana osjetno niža, a na Jadranu uglavnom između 10 i 16°C.

