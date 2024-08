Zagrebački skupštinar se na Dan pobjede javio iz Beograda pa dobio kritike Srba: 'Zašto to radiš?'

Zagrebački skupštinar iz redova stranke Milana Bandića, Dejan Kljajić, objavio je snimku na Dan pobjede i dan branitelja koja je privukla veliku pozornost. Naime, na blagdan kojim Hrvatska obilježava obljetnicu oslobodilačko vojno-redarstvene akcije Domovinskog rata "Oluja", Kljajić se javio porukom iz Beograda.

- Danas je 5. kolovoza. Ja sam se na svom proputovanju našao u Beogradu. I zato dragi moji branitelji, drage Hrvatice i Hrvati, dragi državljani Republike Hrvatske, želim vam sretan Dan pobjede i dan domovinske zahvalnosti, i dan hrvatskih branitelja - poručio je Kljajić iz centra Beograda, inače član Odbora za branitelje i Odbora za nacionalne manjine u skupštini Grada Zagreba.

Ovaj video, zato što je sniman upravo u Beogradu, među srpskom javnosti doživljen je kao provokacija. ''Neviđen skandal hrvatskog političara: Usred Beograda slavio zločinačku ''Oluju''. U provokacijama prevršili mjeru'', objavio je u naslovu tekst Kurir.

Uz to, dobio je i velike kritike u komentarima. ''Što se nisi snimio među ljudima?'', ''Persona non grata, zašto to radiš? Ti se baš želiš osjećati nepoželjno u Srbiji?'', pisalo je, između ostalog.

