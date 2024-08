Proslava Oluje samo za odabrane? U sjeni Milanovića i Plenkovića ostala moćna poruka braniteljima

Nikada u Kninu na dan obilježavanja pobjede u Domovinskom ratu nismo vidjeli tako malo ljudi kao danas na svečanoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 29. godišnjici Vojno-redarstvene operacije Oluja . Policija je oko 15 sati službeno objavila da je broj okupljenih šest tisuća. Proslava ‘najveće pobjede u hrvatskoj povijesti’, kako je tituliraju redom najviši državni predstavnici, pretvorila se u protokolarnu priredbu i privatno druženje za odabrane.

U Knin se nije moglo ući osobnim automobilom, a na glavnoj svečanosti na stadionu NK Dinara, gdje se nekada znalo okupiti više od sto tisuća ljudi, na stolicama preko travnjaka sjedilo je nekoliko stotina predstavnika vlasti, čelnika županija, gradova, općina, saborskih zastupnika, državnih tajnika, predstojnika ureda, pripadnika diplomatskog zbora akreditiranih u Hrvatskoj... Iza zida kninskog stadiona znatiželjnici su virkali prema centralnom događaju.

Zadnji prelet MiG-ova

Nikad manje branitelja nije se okupilo u Kninu na svoj dan, kako ga je nazvao u svom govoru umirovljeni general pukovnik Slavko Barić. Da nije bilo spektakularne pokazne vježbe združenih sposobnosti Oružanih snaga RH i MUP-a, zadnjeg svečanog preleta MiG-ova 21 i zračne atrakcije s Rafaleima koji su u čast Dana pobjede preletjeli cijelu Hrvatsku, kninsko okupljanje svelo bi se na početak obilježavanja predsjedničke kampanje, govore premijera i predsjednika i pitanja oko njihova odnosa.

Umirovljeni general pukovnik Barić poručio je braniteljima da je ovo njihov dan i da ga trebaju ponosno slaviti jer su dio najvećeg podviga moderne Hrvatske i dio pobjedničke vojske, koja se za Oluju spremala još od 1991. godine. Tada su, podsjetimo, hrvatske snage u tri dana oslobodile 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Baniji i Kordunu te ih vratile u sastav Republike Hrvatske. Krenuli su u akciju iz 30 smjerova.

– U tom vremenu odaziv hrvatskih ljudi bio je ogroman. Imali smo puno više ljudi nego naoružanja. Nakon tog besmislenog, nametnutog rata došao je mir, a pitanje je koliko smo kao društvo na njega spremni. Odnos prema društvu očituje se odnosom prema hrvatskim braniteljima danas – rekao je umirovljeni general pukovnik Barić.

U prvom redu uz predstavnike najviših funkcija u državi bilo je i hrvatskih branitelja, bili su tu i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, ministar obrane Ivan Anušić, koji je nedavno otvorio i pitanje visoke smrtnosti i samoubojstava hrvatskih branitelja, a ta brojka dosegnula je čak četiri tisuće.

Gordan Jandroković u svom je obraćanju istaknuo neke poruke o kojima premijer nakon svečanosti nije želio govoriti ili je kazao da ih nije čuo, odgovarajući nam na molbu da prokomentira poruke Aleksandra Vučića srpskom narodu da se više nikada kući neće vraćati na traktorima. Jandroković je kazao da postoje i oni koji se nikako ne mogu pomiriti s time da je Oluja bila velika, legitimna, legalna i pravedna vojna operacija.

– Hrvatska već 29 godina slavi taj dan i to će i dalje činiti, a napadi na Oluju, Domovinski rat i hrvatsku državu dolaze od onih koji nastavljaju velikosrpsku imperijalnu politiku. Ti napadi dolaze iz pozicije onih koji nikako ne mogu prihvatiti činjenicu da je bivša Jugoslavija bila totalitarna, zločinačka država koja je svoj fijasko doživjela agresijom Jugoslavenske narodne armije na Vukovar – kazao je Jandroković.

– Oluja je bila najučinkovitija opcija oslobađanja Hrvatske tu na jugu, gdje je sve počelo – rekao je predsjednik Zoran Milanović, dodavši da je “bila i posljednji udarac zločinačkoj državi pod kontrolom Miloševića”.

– Pomoć naših današnjih zapadnih saveznika bila je sporadična. Govorim to radi povijesne istine. Samo nama je istinski stalo do naše države – rekao je. – Čast svim partnerima, ali temelj je naša vjera da Hrvatska ovisi o svojim ljudima, spremnost da budemo jedni uz druge i u neizvjesnim vremenima, kakva su i danas. Budimo skeptični prema svakom tko nas bude uvjeravao da do blagostanja možemo doći nečijom milošću. Istinska sreća našoj domovini neće doći izvana – istaknuo je Milanović.

– Ne slavimo da bismo prkosili ili provocirali bilo koga. Ne utjerujemo ratnički duh u stanovništvo, to je nepotrebno. Tu smo da se sjetimo koliko je krvi bilo potrebno da se odupremo pokoravanju. Utoliko je proslava pobjede vrelo našeg samopouzdanja i samosvijesti – rekao je predsjednik.

Premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila najveći vojni podvig i pobjeda u hrvatskoj povijesti i da će se suprotstaviti svakom pokušaju izvrtanja povijesnih činjenica i nikada neće dopustiti napade na branitelje, vojnike i policajce.

Modernizacija Hrvatske vojske

– Oluja je bila najveći vojni podvig i najveća vojna pobjeda u hrvatskoj povijesti. Kao što je u našem habitusu da ne vodimo osvajačke ratove, tako je Oluja bila oslobodilačka, obrambena, legitimna i pravedna operacija. I stoga ćemo se suprotstaviti svakom pokušaju izvrtanja povijesnih činjenica i nikada nikome nećemo dopustiti napade na hrvatske branitelje, vojnike i policajce, bez kojih nikog od nas ne bi danas ovdje bilo – kazao je Plenković.

– Vodimo računa o modernizaciji Hrvatske vojske. Uz zrakoplovstvo ulažemo u kopnenu vojsku. Hrvatska je pokrenula proces nabave samohodnih haubica od 155 mm Caesar. U planu je nabava i moćnih američkih samovoznih višecijevnih lansera raketa HIMARS, nabava modernog zapadnog tenka za hrvatsku kopnenu vojsku, a posebno je važna modernizacija i opremanje hrvatske ratne mornarice. To ćemo činiti jer smo svjesni koliko je sigurnost bitna, koliko nas iskustvo s početka devedesetih uči da Hrvatska mora biti u stanju osloniti se na svoje snage i, naravno, potencirati i multiplicirati svoj osnaženi međunarodni položaj i u Sjevernoatlantskom savezu i u NATO -u – naglasio je premijer.

