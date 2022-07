Zadrani su od gradonačelnika Dukića tražili postavljanje ograde na zidine dva mjeseca prije pogibije mladog Irca

Stanari zadarskog Poluotoka dva mjeseca prije tragedije tražili su od gradske vlasti da se stavi zaštitna ograda na mjesto s kojeg je pao i poginuo mladi turist iz Irske. Unatoč tome zadarski gradonačelnik Branko Dukić(HDZ) u izjavi nakon tragedije nije preuzeo odgovornost niti ukazao tko bi od onih koji upravljaju ovom gradskom imovinom trebao biti odgovoran što nema ograde, kao ni za to što gradske vlasti, kako su saznali s Nove TV, uopće od konzervatora nisu ni tražili postavljanje zaštitne ograde na bedeme koji su pod zaštitom UNESCO-a. Podsjetimo, u padu s gradskih zidina prije četiri godine smrtno je stradao turist iz Nizozemske, a svi apeli da se nešto učini i ogradi i zaštiti prostor u totalnom mraku u noćnom klubu ispod kojeg je “provalija od devet metara, nisu urodila plodom. Sve je nažalost rezultiralo novom tragedijom, smrću mladog 20-godišnjeg Irca. Pročitajte u cijelosti kako su građani stare jezgre tražili samo dva mjeseca prije nove tragedije da zadarska gradska vlast zaštiti ljudske živote i imovinu. Sve to nalazi se na stranicama grada ali uzalud…



“O ljepoti ovog perivoja (pretvoren iz obrambene utvrde ) u središtu starog grada mnogo toga vidljivo je i poznato.

Malo je zamjetno a vrlo je važno jest zaštita od pada s visine u dubinu. Ovaj dio nije na cijelom opsegu prostora perivoja na odgovarajući način proveden. Vidljivo je to s pročelja odnosno ulaza u perivoj s lijeve strane po rubu kamenog vijenca parka do sjeveroistočne strane. Naime na ovom dijelu nedostaje zaštitna ograda , a ista i vrlo lijepa stara ograda postoji na jugozapadnoj strani. Na pojedinim mjestima visina kamenog vijenca od podnožja ne prelazi 0,40 m. Jednako tako je nedostatak zaštitne ograde na vrlo niskom suhozidu parka s unutarnje strane (pored ugostiteljskog prostora Ledana). I ovdje je velika opasnost od pada s visine u dubinu ( skladište Čistoće d.o.o.). Prije 2 godine upravo je na ovom dijelu perivoja stradala mlada osoba u večernjim satima, padom u prostor skladišta Čistoće. Obzirom da je cijeli perivoj i ugostiteljski obrt otvoren cijele godine, a ljeti u njemu boravi veliki broj osoba, nužno je hitno i kvalitetno postaviti nedostajuće zaštitne ograde i branike. Ovim će se omogućiti siguran i nesmetan posjet i boravak perivoju i ugostiteljskom obrtu, a pri tome zaštiti od mogućih nezgoda i stradanja u najvećoj mogućoj mjeri.



POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH OGRADA I BRANIKA - (2)

Bedemi zadarskih pobuna #4

Zadrani su ponosni na ove srednjovjekovne obrambene zidine , prepoznate i uvrštene na popis svjetske baštine UNESCO. Ovo novo lice grada postaje već sada omiljeno šetalište jer pruža posjetitelju ugođaj i osjećaj lijepog pogleda i smiraja. Pri ovom uređenju nisu u potpunosti provedene zaštitno-sigurnosne mjere na pojedinim mjestima. One se moraju žurno dopuniti na mjestima gdje nedostaju, jer će tijekom godine a naročito ljeti ovdje prolaziti veći broj posjetitelja, različitih dobnih i ranjivih skupina ( djeca,starije osobe, invalidi i dr.). Nedostaci se uglavnom odnose na donji dio zidina - prema tržnici i prilazu Narodnog lista. Zaštitne ograde su i /ili nedovoljne visine, nemaju rukohvate ili uopće nedostaju, ili su izrađene od pletene žice nedostatne čvrstoće. Na mjestima gdje nedostaju ili su neodgovarajućeg materijala ili oblika, predstavljaju izvor opasnosti od ozljeda ili pada u dubinu.

Prije obnove zidina bilo je padova s teškim posljedicama, pa ih je korisno svesti na najmanju moguću mjeru, poštujući sve zaštitno-sigurnosne mjere javnog prostora. Ovdje ću slikovito predstaviti nekoliko uočenih opasnosti , a kao smjernica u skorom popravku ili dopuni. Nadam se da su vam ove i slične dobronamjerne primjedbe korisne svima nama, a investitoru obveza da ih što prije otkloni…”