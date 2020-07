Zabrana prodaje alkoholnih pića jedna od novih mjera u borbi protiv koronavirusa u JAR-u

Brojka potvrđenih slučajeva COVID-19 od početka pandemije premašila je 13 milijuna. Zabilježeno je više od pola milijuna žrtava i 7,5 milijuna oporavljenih.

8:50 Južnoafrička Republika (JAR) uvela je nove mjere u borbi protiv širenja epidemije koronavirusa, uključujući zabranu prodaje alkoholnih pića, objavio je u ponedjeljak BBC. Nove mjere također uključuju obavezno nošenje maske i na otvorenom, te policijski sat koji traje cijelu noć. Predsjednik Cyril Ramaphosa rekao je da će zabrana prodaje alkohola smanjiti pritisak na preopterećeni zdravstveni sustav.

Kako prenosi BBC, JAR je uveo nove mjere nakon što je broj zaraženih novim koronavirusom u zemlji premašio četvrt milijuna. Od početka epidemije u toj zemlji je od posljedica zaraze umrlo više od 4000 osoba, no prema vladinim projekcijama ta bi brojka do kraja godina mogla narasti do 50.000. Južnoafrička Republika je najteže pogođena zemlja na afričkom kontinentu.

Ranije ovog tjedna zabilježen je rekordan dnevni porast broja zaraženih, a gotovo svi su iz pokrajine Gauteng u kojoj se nalazi žarište epidemije. U obraćanju javnosti, Ramaphosa je rekao da se većina ljudi pridržava restrikcije no da postoje neki koji se "ponašaju neodgovorno". Dodao je da će se izvanredno stanje u zemlji produljiti najmanje do 15. kolovoza.