Za razliku od EU, Hrvatska ne dozvoljava dijabetičarima na inzulinu da budu vozači: 'To je diskriminacija'

Na natječaj za profesionalnog vozača, što ga je nedavno u Slavoniji raspisala domaća prehrambena tvrtka, nitko se nije javio. Mladić koji bi objeručke prihvatio taj posao jer bi mu omogućio da ostane u svom gradu, nažalost, nije se ni mogao javiti na natječaj zato što ima tip 1 dijabetes, a dijabetičari ovisni o inzulinu ne mogu dobiti profesionalnu vozačku dozvolu, odnosno ne mogu voziti kamion i autobus, tj. vozila teža od sedam i pol tona.

Luka Nikolić po struci je vozač motornog vozila, završio je Tehničku školu u Daruvaru, a kamion je vozio od 2014. do 2018. godine, kada je bio prisiljen prestati jer je obolio od dijabetesa. – Zbog inzulina više nisam mogao dobiti kategoriju za vozača kamiona, dok u Austriji, Italiji i Sloveniji svi mogu voziti usprkos inzulinu. Sad se bavim građevinom, preselio sam se u Žminj, ali to nije to – kazao nam je 27-godišnji Luka Nikolić.

Prema hrvatskim propisima otprije nekoliko godina, to nije moguće, dok već u susjednoj Sloveniji dijabetes nije prepreka za posao profesionalnog vozača. – U Hrvatskoj su dijabetičari ovakvim propisom diskriminirani, onemogućeno im je da rade, neovisno o regulaciji dijabetesa i mišljenju struke. Većina zemalja Europske unije nije tako uredila ovo područje – kaže Davor Skeledžija, urednik portala nainzuinu.com.

Osim toga, dodaje, problem je i što hrvatski propisi nalažu dokazano dobro reguliranim dijabetičarima da obavezne preglede za osobnu vozačku dozvolu moraju obavljati svakih pet godina. EU je prošle godine objavio smjernice prema kojima se ti obavezni pregledi za dobro regulirane dijabetičare s pet godina produlje na deset godina, a preporučili su i da se ukine diskriminacija dijabetičara ovisnih o inzulinu kad je riječ o profesionalnim vozačkim dozvolama te da i oni imaju pravo na profesionalnu vozačku dozvolu, pod određenim uvjetima.

U Velikoj Britaniji, primjerice, propisano je da dijabetičari na inzulinu, pri podnošenju zahtjeva za vozačku dozvolu kategorije 2, trebaju predočiti tromjesečno kontinuirano očitavanje razine šećera.

Ministarstvo zdravstva još u srpnju prošle godine u javno savjetovanje pustilo je nacrt Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, kada je na taj prijedlog stigao niz primjedbi dijabetičkih udruga i njihovih članova.

– Cijela dijabetička zajednica, uključujući obitelji i liječnike, željno iščekuje ukidanje potpune diskriminacije osoba ovisnih o inzulinu u ostvarivanju prava na profesionalnu vozačku dozvolu. Takva diskriminacija ne događa se u naprednim zemljama Europske unije te smatramo da se ne smije događati ni u Hrvatskoj. Također se nadamo da će se maksimalni period liječničkih pregleda za osobnu vozačku dozvolu produljiti s pet na deset godina za dobro regulirane osobe s dijabetesom. Sve ovo su smjernice EU i odnose se na one s reguliranim dijabetesom. Oni za koje struka, dakle liječnik dijabetolog u dogovoru s medicinom rada, procijeni da ne smiju voziti, trebaju ostati bez vozačke dozvole dok svoj dijabetes ne dovedu pod kontrolu – jasan je Skeledžija.

U MUP-u kažu da su u više navrata davali mišljenje u vezi nacrta Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata te su nas uputili na Ministarstvo zdravstva. MIZ nam još nije odgovorio.

