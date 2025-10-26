Naši Portali
DAVOR IVANKOVIĆ

Zabrinjava kada se nezreli šef oporbe i šef Zagreba zalažu za zabrane, represiju i tabue

Autor
Davor Ivanković
26.10.2025.
u 06:30

Hrvatski su političari u ozbiljna vremena bili pametniji. Zabrinjava kad se nezreli šef oporbe i šef Zagreba 2025. zalažu za zabrane, represiju i tabue

Hrvatsku političku oporbu do sada je u pravilu predvodio SDP. To je u demokraciji važna i ozbiljna obveza, biti prvi i kad nisi na vlasti. Od 2000-ih SDP-u je tako dva puta uspjelo i doći na vlast i bilo je normalno da ta stranka i formira vladajuću koaliciju. U ona ozbiljna vremena rata i poraća, nakon prvobitnog SDP-ova oklijevanja oko toga kojim tempom Hrvatska treba izaći iz Jugoslavije, HDZ i SDP često su Hrvatsku usmjeravali na isti kolosijek, bez obzira na ideološke razlike. Još uvijek malo ljudi zna da su se tadašnji lideri vlasti i oporbe Franjo Tuđman i Ivica Račan redovito, jednom mjesečno, nalazili i razgovarali. Jedino je njihov razgovor pauzirao u vrijeme hrvatsko-bošnjačkog rata u BiH. U ta ozbiljna vremena hrvatski su političari, sada to vidimo, bili zreliji i pametniji. Znali su da će Hrvatska biti u problemu ne dođe li do nacionalnog pomirenja i zatvaranja mračnih tema iz razdoblja 1941. do 1945. i neposredno poslije toga. Taj je mračni period progutao živote stotina tisuća ljudi i političari jednostavno nisu imali pravo neozbiljno se odnositi prema takvom groznom naslijeđu povijesti.

Ključne riječi
zds Bleiburg SDP Račan

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
06:54 26.10.2025.

Da Thompsonu i njegovoj publici prigovaraju neki izraziti demokrate, pošteni i razumni ljudi, još bih to nekako razumio - mlada smo država, treba početi iznova i sve staro ostaviti iza sebe... - ali najglasniji su upravo oni koji bi, u svakoj normalnoj državi zbog svojih političkih i vrijednosnih stavova, trebali biti ušutkani i maknuti iz javnosti, oni koji nemaju poštovanja prema drugim ljudima, a pogotovo prema ovoj državi.

Avatar Tvrdi
Tvrdi
06:37 26.10.2025.

Možete, ali nećete !!

IS
istokdole
06:34 26.10.2025.

Račan je za sve njih bio gospon političar. Ovo su ili zadrti konvertiti (Hajdaš) ili pijuni nekih organizacija van HR (Tomašević, Celakoski). Apsurdno zvuči, ali Tuđmanovoj politici svehrvatske pomirbe je doprinio više Račan nego svi predsjednici HDZa nakon Tuđmana...

