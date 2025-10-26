Zabrinjava kada se nezreli šef oporbe i šef Zagreba zalažu za zabrane, represiju i tabue

Hrvatsku političku oporbu do sada je u pravilu predvodio SDP. To je u demokraciji važna i ozbiljna obveza, biti prvi i kad nisi na vlasti. Od 2000-ih SDP-u je tako dva puta uspjelo i doći na vlast i bilo je normalno da ta stranka i formira vladajuću koaliciju. U ona ozbiljna vremena rata i poraća, nakon prvobitnog SDP-ova oklijevanja oko toga kojim tempom Hrvatska treba izaći iz Jugoslavije, HDZ i SDP često su Hrvatsku usmjeravali na isti kolosijek, bez obzira na ideološke razlike. Još uvijek malo ljudi zna da su se tadašnji lideri vlasti i oporbe Franjo Tuđman i Ivica Račan redovito, jednom mjesečno, nalazili i razgovarali. Jedino je njihov razgovor pauzirao u vrijeme hrvatsko-bošnjačkog rata u BiH. U ta ozbiljna vremena hrvatski su političari, sada to vidimo, bili zreliji i pametniji. Znali su da će Hrvatska biti u problemu ne dođe li do nacionalnog pomirenja i zatvaranja mračnih tema iz razdoblja 1941. do 1945. i neposredno poslije toga. Taj je mračni period progutao živote stotina tisuća ljudi i političari jednostavno nisu imali pravo neozbiljno se odnositi prema takvom groznom naslijeđu povijesti.