Za brutalno ubojstvo Hrvatice u Irskoj uhićen njen sin. Objavljeno što je rekao na sudu: 'Molim vas..'

U Irskoj je tragično završila život 58-godišnje Hrvatice Mirjane Pap, čije je beživotno tijelo pronađeno u močvarnom predjelu Curraghaleena, u okolici Roscommona, svega desetak kilometara od njezina doma. Uhićen je njezin 31-godišnji sin, Nebojša Pap, koji je osumnjičen za brutalno ubojstvo majke. Mirjana, udovica i majka troje djece, živjela je u Irskoj više od dva desetljeća. Osim toga, nekoliko tjedana prije svoje smrti, više je puta izjavila kako se osjeća u strahu od osobe koju je poznavala, a rezultati obdukcije otkrili su da je preminula nakon što je brutalno pretučena.

Mirjanin nestanak prijavljen je u Westmeathu prošlog vikenda, a njezino tijelo pronađeno je u ponedjeljak, nakon što su irske vlasti proveli dvodnevnu potragu. Policija je od početka istrage posumnjala da je napad izvršen u njezinu domu u Athloneu, a nakon toga je njezino beživotno tijelo premješteno na zabačenu farmu u Curraghaleenu, gdje je i pronađeno. Iako je uhićeni Nebojša Pap bio sumnjičen od početka, tek je nakon duže istrage potvrđeno da je on odgovoran za majčinu smrt, piše Sunday World.

Nebojša Pap, koji je također živio u Beechvilleu u Athloneu, nije se opirao privođenju, a pred istražnom sutkinjom Patricijom Cronin nije želio komentirati optužbe koje su mu upućene. Sutkinja je odlučila da će optuženi biti zadržan u pritvoru, uz odobrenje za medicinsku i psihijatrijsku pomoć, dok će obitelj pokojne Mirjane biti podržana kroz pravne i socijalne postupke. Optuženi je izrazio sućut i pristao na psihijatrijsku skrb, rekavši "isprike, da, molim vas, svakako", te zahvalivši sutkinji na odobrenju.

