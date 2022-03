Vučković: Pšenice i kukuruza imamo dovoljno, a zabrana izvoza nije dopuštena u EU

Dok bjesni rat u Ukrajini, zbog kojega mnogi predviđaju nove tektonske poremećaje na globalnom tržištu hrane, dramatičan rast cijena te negativan utjecaj na sve poljoprivredne proizvodnje, sve je više onih koji i u Hrvatskoj zazivaju “embargo” na izvoz esencijalnih proizvoda poput pšenice i kukuruza. Učinio je to jučer otvorenim pismom premijeru Plenkoviću i saborski zastupnik iz redova Kluba socijaldemokrata Domagoj Hajduković, pozvavši ga da ozbiljno razmisli o zabrani izvoza žita kako bi se osigurale dovoljne količine za hrvatske potrebe.

Iako je ministrica poljoprivrede Marija Vučković dan prije najavila kako Vlada ide u “izvanrednu nabavu strateških roba” – kukuruza, pšenice, svinjskog i purećeg mesa, sjemenskog kukuruza i pšenice te ulja i mlijeka u vrijednosti 594,6 milijuna kuna, što je dvostruko više od trenutačne ukupne vrijednosti robnih zaliha, zajedno s neprehrambenim proizvodima, Hajduković iz toga iščitava tek “kako smo propustili na vrijeme popuniti zalihe žita kako bismo osigurali dovoljne količine za godišnju potrošnju”.

No može li se zabraniti izvoz pšenice, pa i kukuruza, kojih cijena doseže povijesne rekorde – i čine i top 5 izvoznih proizvoda RH, uz šećer, ribu i čokoladu? Sluša li se o potezima mađarske vlade ovih dana, koji se “tumače” kao opća zabrana izvoza ključnih žitarica, reklo bi se da može. No ministrica to opovrgava, a tvrdi i kako smo samodostatni u pšenici i kukuruzu.

– U ovom trenutku imamo dovoljno zaliha i pred nama je važna sjetva, no određene količine će biti izvezene te ćemo pratiti kretanja. Ograničavanje vanjsko-trgovinske razmjene nije dozvoljeno u okviru europskog slobodnog tržišta. Pisanja o aktivnostima koja je poduzela, primjerice Mađarska nisu posve točna, uvedeno je pravo prvokupa od strane države, a što je izazvalo reakciju EK. Države članice ne mogu samostalno donositi trgovinske mjere jer je trgovinska politika zajednička politika EU – rekla je ministrica.

Dodala je kako je na prošlotjednom izvanrednom sastanku Vijeća ministara poljoprivrede EU Komisija najavila niz koraka i izvanrednih mjera, koje u ovom trenutku još nisu objavljene, ali je krajnje vrijeme za njihovu aktivaciju. I na razini RH održani su sastanci s predstavnicima gotovo svih sektora i ključnih organizacija kako bi se djelovalo preventivno i spriječilo dodatne tržišne poremećaje.

Osim podebljanja robnih zaliha, u sklopu Paketa mjera Vlade RH vrijednog ukupno 4,8 mlrd. kuna, to podrazumijeva i pomoć poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva za 200 mil. kuna, kao i program bespovratne potpore male vrijednosti za osiguravanje likvidnosti i očuvanje radnih mjesta za ribare, uzgajivače u akvakulturi i prerađivače proizvoda ribarstva i akvakulture, uvećan s inicijalnih 50 na 75 mil. kuna, rekla je Vučković.

