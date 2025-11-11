Naši Portali
Renata Rašović
Autor
Vršnjačko online nasilje među djecom treba i suzbijati i prijavljivati

Zagreb: Prvi dan nove školske godine u OŠ Središće
Neva Zganec/PIXSELL/Ilustracija
11.11.2025. u 15:00

Uz neupitno pozitivne učinke za razvoj društva, digitalno doba i korištenje interneta u svakodnevnom životu otvorili su i značajan prostor za pojavu različitih rizika, poput ugrožavanja sigurnosti i kršenja ljudskih prava. To se odnosi na mrzilački govor i druge oblike cyber-nasilja poput narušavanja privatnosti, izloženosti neprimjerenom sadržaju i drugim štetnim pojavama koje su usmjerene i prema najranjivijim skupinama, poput djece i mladih.

Predstavljeni rezultati nacionalnog istraživanja o vršnjačkim odnosima i nasilju među djecom u Hrvatskoj podjednako su zabrinjavajući i porazni. Svaki treći učenik žrtva je, svaki četvrti počinitelj online nasilja, a posebno su uznemirujući nalazi o seksualiziranom ponašanju, jer trećina učenika 8. razreda prima seksualizirane poruke, a 29 posto ih sadržaje šalje pod pritiskom ili ucjenom poznatih osoba. Uz neupitno pozitivne učinke za razvoj društva, digitalno doba i korištenje interneta u svakodnevnom životu otvorili su i značajan prostor za pojavu različitih rizika, poput ugrožavanja sigurnosti i kršenja ljudskih prava. To se odnosi na mrzilački govor i druge oblike cyber-nasilja poput narušavanja privatnosti, izloženosti neprimjerenom sadržaju i drugim štetnim pojavama koje su usmjerene i prema najranjivijim skupinama, poput djece i mladih. Područje računalnih igara u nas je nedovoljno normirano i još uvijek je u području roditeljske odgovornosti, a čini se da roditelji nisu u dovoljnoj mjeri osviješteni o tome da moraju voditi računa o sustavu klasifikacije računalnih igara, sudjelovati u odabiru sadržaja računalnih igara za djecu te ograničavati vrijeme koje će dijete provesti u takvoj igri.

Kupnja