'Vrijeme je da se suradnja 16+1 u području poduzetništva i privatnog sektora digne na višu razinu'

Vrijeme je da se suradnja 16+1 u području poduzetništva i privatnog sektora digne na puno višu razinu. Vrijeme je da se svi planovi, potencijali i mogućnosti o kojima razgovaramo već deveti put na ovakvim forumima pokrenu i realiziraju“, istaknuo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović na 9. poslovnom forumu zemalja srednje i istočne Europe i Kine, održanom u sklopu 8. sastanka šefova vlada Kine i zemalja SIE (16+1).

Naglasio je kako je suradnja na području resursa i infrastrukture hvalevrijedna, ali da je to samo temelj čija će se vrijednost pokazati kroz to koliko će ljudi, tvrtki i proizvoda tu infrastrukturu u konačnici koristiti.

"Naših 16 država vidim kao poveznicu Azije i Europe, a ja osobno vidim Hrvatsku kao ulaz u tu skupinu zemalja. Iskoristite naš geostrateški položaj, naše luke i već razvijenu infrastrukturu kao jednu od glavnih baza za širenje na jedinstveno tržište EU-a", poručio je Burilović, dodavši kako trebamo osnažiti suradnju s Kinom u području inovacija te istraživanja i razvoja.

Premijer Andrej Plenković je rekao kako je Hrvatska mala zemlja s velikim afinitetima prema inovacijama, što potvrđuju brojni izumitelji kroz našu povijest. "Trgovinska razmjena Hrvatske i ostalih zemalja iz ove inicijative s Kinom je narasla pet puta u zadnjem desetljeću. Udio našeg izvoza u Kinu se udvostručio jer Kina više ne stavlja naglasak samo na izvoz, već se okreće uvozu proizvoda i usluga iz inozemstva. To je prilika za sve nas", naglasio je Plenković i istaknuvši Pelješki most kao odličan primjer suradnje Hrvatske, odnosno EU i Kine.

Predsjednik Državnog vijeća Narodne Republike Kine Li Keqiang je rekao kako ovaj forum pokazuje da suradnja ima ključnu uslugu unutar inicijative 16+1.

"Danas je tu preko 1000 sudionika, to je rekordan broj i nadam se da se nećete samo diskutirati, već da ćete doći do konkretnih poslovnih rezultata. Ova inicijativa se zalaže za slobodnu trgovinu jer je to ključ za jačanje odnosa između naših zemalja. Svima nam je u interesu da se naša gospodarstva što više povežu", kazao je Keqiang, dodavši kako su male i srednje tvrtke pokretači inovacija pa je stoga za njih lansirana web stranica koja će im služiti kao platforma za povezivanje. "Naše doba definira tehnološka revolucija, tržišta su sve raznolikija pa je sve veća potreba za rastom trgovine. Tvrtke moraju jačati kako bi zadovoljile te potrebe tržišta, a ključ u svemu tome je obrazovanje. Stoga i tu stremimo povezivanju", poručio je, uz napomenu da je Kina otvorena za uvoz, posebice poljoprivrednih proizvoda.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat je poručio kako summit ima povijesni značaj za jačanje gospodarskih odnosa između Hrvatske i Kine jer se susreće 130 velikih kompanija, više od 360 malih i srednjih poduzeća, preko stotinu sudionika iz financijskog sektora, agencije, startupi i mnogi drugi. "Cilj naše ekonomske politike je jasan. Želimo kroz specijalizaciju i transformaciju hrvatskog gospodarstva i strukturne promjene u industriji izgraditi inovativno i konkurentno gospodarstvo koje raste stabilnim stopama, na održiv način", izjavio je Horvat, uz napomenu da su investicije ključ tih aktivnosti.

Potpisani sporazumi

U sklopu summita su četiri hrvatske tvrtke potpisale sporazume o suradnji s kineskim partnerima. Stadion Kantrida i Top International Engineering Corporation (TIEC) o suradnji na projektu izgradnje novog nogometnog stadiona u Rijeci, s istom kineskom kompanijom sporazum o suradnji na projektima korištenja obnovljivih izvora energije je potpisala i naša tvrtka Eco Consult. Tvrtka Metamorfoza je s kineskom tvrtkom Shangai Everglow Management Partners dogovorila otvaranje Muzeja iluzija u Kini, a HŽ Infrastruktura je s partnerima China Railway Eryuan Engineering Group Corporation i China Road and Bridge Corporation uspostavila suradnju u području prometa. Ministarstvo zdravstva potpisalo je pismo namjere s kineskom farmaceutskom tvrtkom Sinopharm, a Građevinski fakultet u Zagrebu i China Road and Bridge Corporation memorandum o razumijevanju za mobilnost studenata i razmjenu znanja.

"TIEC će svoj doprinos dati pomažući Eco consultu u uspješnoj implementaciji tehnologija čiste energije na kineskom tržištu, osobito u procesnim industrijama, velikim potrošačima energije koji u velikoj mjeri ispuštaju stakleničke plinove u atmosferu. Iskustvo i znanje TIEC-a u kompleksnim građevinskim projektima te privlačenju kineskog kapitala i resursa omogućit će Eco consultu bržu implementaciju projekata i inovativnih tehnologija kako u Kini, tako i u jugoistočnoj Europi", kazao je Goran Pavlović, direktor Eco Consulta.

"Nakon ovog potpisivanja, ako sve bude po planu, za godinu dana bi trebali potpisati i konkretan ugovor o realizaciji projekta. Riječ je o izgradnji nogometnog stadiona prema UEFA-inim standardima, hotela i poslovnog centra u Rijeci, a suradnja se možda proširi i na izgradnju marine“, izjavio je Luka Ivančić, generalni direktor tvrtke Stadion Kantrida, dodavši da bi TIEC bio zadužen za razvoj projekta, nabavu i pružanje pomoći u osiguravanju izvora financiranja projekta. Ivančić je naglasio kako je bilo dosta interesa za projekt od stranih ulagača iz zemalja poput Njemačke i Švicarske, ali su Kinezi bili najkonkretniji.

Antonija Prstačić iz tvrtke Metamorfoza je kazala kako nastavljaju širenje i započinju suradnju na kineskom tržištu otvaranjem Muzeja iluzija u Shanghaiu, a to je ujedno i odličan način da se obilježi otvaranje godine kulture i turizma Hrvatske i Kine. "Planirano otvorenje dosad najvećeg muzeja je u lipnju 2019. Ovim putem zahvaljujemo Hrvatskoj Gospodarskoj Komori za kontakte s kineskim partnerima i dosadašnjoj pomoći u širenju ove jedinstvene priče", zaključila je Prstačić.

