Vrh HDZ-a ne brani ministricu Žalac, slavonski klanovi HDZ-a međusobno ratuju

Iako je izjavom da joj afere podmeću u HDZ-u i da je riječ o unutarstranačkim obračunima ministrica Gabrijela Žalac priču gurnula na politički teren, njome si je ipak više odmogla nego pomogla. Vrh HDZ-a zamjerio joj je takvu taktiku jer je u središte problema, uoči europskih izbora, stavila stranku aludirajući da je u HDZ-u na djelu bratoubilački rat za pozicije, posebno za one na listi za euroizbore u svibnju.

Naravno da je HDZ poznat po tome da stranačke kolege pomažu utopiti svoje partijske drugove kako bi se dočepali njihovih pozicija, ali ministrici nitko nije podmetnuo prometnu nesreću, gotovo tri godine nevažeću vozačku dozvolu te Mercedes E klase u dvorište kuće. Da vrh HDZ-a nije baš sklon braniti Gabrijelu Žalac, svjedoče izjave šefa stranke Andreja Plenkovića i glavnog tajnika Gordana Jandrokovića. Potonji, poznat po tome da proglašava odstrel isluženih kadrova, na pitanje novinara o podmetanjima ministrici Žalac zapjevao je stvar hiphopera Vojka V. “Kako to”.

Pogledajte što je Plenković rekao o Gabrijeli Žalac:

[video: 30262 / ]

Plenković suzdržan

– Netko je sabotira, protiv nje lobira... možda je Vlada, možda su Srbi, a možda i masoni... – izrecitirao je Jandroković, smijući se. Premijer Plenković, nakon što je jučer cijeli dan šutio o Žalac, danas je u Bruxellesu samo ponavljao da ne zna o podmetanjima i da samo zna da će HDZ na europskim izborima opet biti najjača stranka. Nakon prometne nesreće Plenković je srčano branio ministricu tvrdeći da je riječ tek o prekršaju, da se takva nesreća može svakome dogoditi. Da se premijer više nije voljan kockati vlastitim ugledom zbog luksuznog Mercedesa koji je unajmila ministričina majka, jasno je iz njegovih hladnih odgovora. U neslužbenim razgovorima Plenkovićevi ljudi iz vrha HDZ-a poručuju da televizija nije mjesto na kojem se govori o problemima u stranci, kamoli o stranačkim podmetanjima i obračunima.

– Gospođa je članica Predsjedništva stranke, dakle ima priliku i mjesto gdje o tome treba govoriti – rekao nam je blizak Plenkovićev suradnik. Dan ranije ti isti suradnici pitali su se zašto ministrica nije odmah prvi dan Jutarnjem listu odgovorila i pokazala ugovor o najmu automobila, nego je tvrdila da s automobilom ona i njezin suprug nemaju veze.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL Tomislav Čuljak - potpredsjednik stranke i siva eminencija slavonskog HDZ-a. Politički otac zaraćenih klanova

Oni skloniji Gabrijeli Žalac kao i oni koji nisu posebno dobri s ministricom, ali su upućeni u lokalna slavonska HDZ-ova zbivanja, kažu kako u slavonskom HDZ-u postoje veliki unutarstranački problemi. Tamošnja je politička situacija vrlo slojevita. Vinkovačke HDZ-ovce dobrim je dijelom izmislio i pogurao na razne funkcije Tomislav Čuljak, siva HDZ-ova eminencija i formalni potpredsjednik te stranke. U svojim počecima Gabrijela Žalac imala je Čuljkovu podršku, a poseban vjetar u leđa davala joj je majka čiji je stranački i karijerni put Gabrijela slijedila. Prvo HDZ-ova iskaznica, a onda pozicije od županije do Razvojne agencije. Međutim, u Plenkovićevu Vladu Gabrijela Žalac nije ušla uz Čuljkov amen. Bila je isključivo Plenkovićev izbor s kojim se upoznala i surađivala još dok je on bio državni tajnik za europske integracije.

U priči o slavonskim HDZ-ovim klanovima važan je i Luka Burilović kojeg je Čuljak namjestio za predsjednika Hrvatske gospodarske komore. Burilović se poslije odmetnuo od vinkovačkog gubernatora, ali je u HGK dobio i drugi mandat zahvaljujući dobrim odnosima s Plenkovićem. Iako se Čuljak bio odmetnuo i od Tomislava Karamarka u čije je vrijeme i postao potpredsjednik stranke, prethodno je bio politički tajnik, dolaskom Plenkovića on je, kao i ostali stari HDZ-ovi kadrovi, potpuno izgubio važnost i utjecaj. To je, očito, osjetio i Burilović pa je otkazao poslušnost. Važan lik u slavonskim nevoljama Gabrijele Žalac jest i Ivan Barbarić, potpredsjednik HGK. Iako su to sve Čuljkova politička djeca, odmetnuli su se u klanove i sada međusobno ratuju.

Pogledajte izjavu Gabrijele Žalac o Mercedesu:

[video: 30229 / ]

Vinkovačko-vukovarska podjela

Izvori bliski ministrici Žalac kažu kako su Burilović i Barbarić klan koji radi o glavi ministrici jer se navodno Barbarić vidi kao njezin nasljednik, a Čuljak je drugi klan kojeg se u smjeni generacija svi zaraćeni klanovi navodno žele riješiti; i Žalac i Burilović-Barbarić tim. Dobro je poznato da vinkovačke HDZ-ovce, pa tako ni Čuljka ni Milinkovića kao šefa Vukovarsko-srijemskog HDZ-a, ne vole vukovarski HDZ-ovci predvođeni Ivanom Penavom, vukovarskim gradonačelnikom, jer smatraju da Čuljak protežira i gura isključivo Vinkovčane na štetu Vukovaraca.

I kad se birao novi predsjednik vukovarsko-srijemskog HDZ-a, srednje rješenje kao arbitar između Vukovara i Vinkovaca trebao je biti Josip Šarić, odnedavni pomoćnik glavnog tajnika Jandrokovića i gradonačelnik Otoka, ali je Čuljak ipak kadrovirao Milinkovića. U HDZ-u će zaključiti da je ministrica sama sebi zakuhala probleme, a zainteresirani samo dolijevaju ulje na vatru. Neki će kategorički tvrditi da je najveći problem Čuljak, a drugi da je slavonski HDZ odavno razjedinjen.