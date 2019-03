Jandroković pjesmom komentirao tvrdnje ministrice Žalac: 'Možda su Srbi, možda masoni'

Znam tko mi podmeće, očekujem nove napade, komentirala je sinoć ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijela Žalac svoju posljednju aferu, odnosno parkirani novi Mercedes u svom dvorištu koji nije naveden u njenoj imovinskoj kartici. Malo tko u HDZ-u, sudeći po izjavama istaknutijih članova, očito zna o kakvom podmetanju ministrica govori, odnosno o unutarstranačkom obračunu na koji se ona poziva bez otkrivanja o kome je točno riječ.

– Nemam takvih spoznaja, ne mogu vam komentirati ništa novo jer sam to čuo jučer. Ali na što točno ministrica misli, ne znam. Glavni tajnici ne moraju sva znati. Možda postoje neke informacije koje do mene nisu došle. Možda je netko sabotira i protiv nje lobira, možda je Vlada, možda su Srbi, možda masoni – komentirao je glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković citirajući pjevača Vojka V. i njegov hit Kako to.

Objasnila je, nastavlja, da parkirani Mercedes zapravo pripada njenim roditeljima, odnosno da je u najmu od firme poznatog šibenskog poduzetnika Josipa Stojanovića Jollyja.

– Kaže da auto nije njen, pokazala je ugovore koji su na njene roditelje, a sada, kakav je aranžman i što se dogovorilo, o tome spoznaja nemam – kaže Jandroković.

I on sam se, priznajem, nekoliko puta susreo sa Stojanovićem.

– Nije spomenuo da odsjedam u njegovu hotelu, nego je rekao da sam jednom bio. Bio sam prije dva ili tri tjedna kada sam bio na HDZ-ovu skupu u Šibeniku i tamo sam prespavao i sve platio. Poznajem ga, sreo sam se nekoliko puta s njim – priznaje, ali i naglašava da nisu prijatelji, već samo poznanici.

Što se tiče podatka da je Stojanovićeva tvrtka dobila natječaj za autobuse splitskog prijevoznika Prometa, koji se financiraju iz europskih sredstava, pa je Žalac potpisala taj ugovor, Jandroković kaže da je provjerio tu priču.

– Provjerio sam oko autobusa i s ministrom Butkovićem, tu ne bi trebalo biti utjecaja ministrice Žalac. Po proceduri, kako se događala, shvatio sam da je ona potpisala da se odobre sredstva, da je natječaj provodilo splitsko poduzeće u suradnji s ministarstvom prometa, tako da ne vidim poveznicu – zaključuje.

